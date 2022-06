Anzeige

Unwetter Bayern: Warnung vor schweren Gewittern Der DWD warnt vor starken Unwettern in der Region. Für Neumarkt und Kelheim galt kurzzeitig die höchste Risikostufe.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Auto fährt über eine nasse Straße: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern und Regengüssen in der Oberpfalz. Foto: Andreas Rosar/dpa

Regensburg.Am Sonntagabend warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schwerem Unwetter. Für die Landkreise Kelheim und Neumarkt galt kurzzeitig Warnstufe vier von vier. Diese hat der DWD inzwischen wieder auf Stufe drei zurückgestuft. Diese gilt bis mindestens 19 Uhr. Auftreten können schwere Gewitter (Stand: 18.30 Uhr).

Auch für Stadt und Landkreis Regensburg gilt Warnstufe drei, ebenso in den Landkreisen Schwandorf und Cham. Dabei kann es zu heftigem Starkregen und Hagelschauern kommen. Weiter warnt der DWD grundsätzlich davor, dass in Folge der Unwetter Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden können. Auch Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich.

Auch in Amberg und in Nieder- und Oberbayern kann es zu starken Gewittern kommen.