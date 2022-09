Mann überließ ihm das Steuer Bub (11) aus Burghausen kippt mit Hoflader um und stirbt von Katarina Cavar

Mail an die Redaktion Unter das Dach dieses Hofladers geriet der elfjährige Bub aus Burghausen. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Foto: Pressefoto Scharinger

Burghausen, Stadt.Ein tragischer Unfall mit einem Hoflader hat sich auf einem Bauernhof im oberösterreichischem Bezirk Braunau ereignet. Dabei kam ein elfjähriger Bub aus Burghausen (Landkreis Altötting) ums Leben. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

PNP-Informationen zufolge ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in Überackern, direkt hinter der deutsch-österreichischen Grenze bei Burghausen. Nach Angaben der Polizei arbeitete ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Braunau dort mit einem Hoflader auf einem Feld. Mit auf dem Fahrzeug saßen laut Polizei ein elfjähriger Bub aus Burghausen und dessen Bruder. Nach PNP-Informationen haben sie dem Landwirt - einem Freund der Familie - an diesem Tag geholfen.







Bub geriet unter den Hoflader

Während der Fahrt überließ der 30-Jährige dem direkt neben ihm sitzenden Elfjährigen die Lenkung, berichtet die Polizei weiter. Der Bub sei jedoch wegen seiner Unerfahrenheit und eines Lenkfehlers mit dem vorderen linken Reifen auf einen Komposthaufen gekommen, wodurch der Hoflader kippte. Dabei wurde der Elfährige vom Dach des Hofladers erschlagen. Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Buben feststellen. Der 30-jährige Mann und der Bruder des Elfjährigen blieben laut Polizei unverletzt.

Ein Sprecher der Landespolizei Oberösterreich berichtet auf PNP-Nachfrage, dass nun gegen den 30-jährigen Mann wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird. Die Angelegenheit liegt bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis.

Anmerkung der Redaktion: Nach PNP-Informationen waren die Buben nicht, wie von der Polizei berichtet, zum Urlaub auf dem Bauernhof. Diese Angabe wurde im Artikel korrigiert.