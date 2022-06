Anzeige

„Wichtige Angaben“ Bub (13) tot: Polizei sucht nach Unfall-Drama im Bayerwald nach Lkw-Fahrer

Mail an die Redaktion Im Landkreis Regen ist ein 13-Jähriger von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Foto: Jörg Klotzek

Nach dem tödlichen Unfall bei Viechtach (Landkreis Regen), bei dem am Dienstag ein 13-jähriger Junge ums Leben kam, sucht die Polizei Viechtach nach einem wichtigen Zeugen.

Das tragische Unglück ereignete sich am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 14 zwischen Hilb und Allersdorf (Landkreis Regen): Ein 13-Jähriger aus Baden-Württemberg, der mit seiner Familie in Bayern Urlaub machte, wurde von einem Lkw erfasst und starb noch an der Unfallstelle - .







Laut ersten Erkenntnissen soll der Junge an einer Kuppe unvermittelt über die Straße gelaufen sein. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem wichtigen Zeugen: Einem Lkw-Fahrer, der wenige Sekunden vor dem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße REG 14 zwischen Kirchaitnach und Hilb in Richtung Achslach unterwegs war. Farbe, Firma oder Kennzeichen des Fahrzeugs sind leider nicht bekannt.

Der Fahrer dieses Lkw könne unter Umständen wichtige Angaben zum Unfall machen, teilt die Polizei Viechtach mit und bittet um entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 09942/9404-0.

