Gourmet Burg Wernberg verliert ihre Sterne Während zehn Restaurants in Bayern erstmals im Michelin gelistet werden, büßt das Restaurant „Kastell“ seine Auszeichnung ein

Mail an die Redaktion Robert Morgan, Küchenchef im Restaurant Kastell auf Burg Wernberg, kocht jetzt ohne Stern. Foto: Sabine Franzl

München.Absturz in der Oberpfälzer Sternegastronomie: Das Restaurant „Kastell“ auf Burg Wernberg (Lkr. Schwandorf) hat nach dem Weggang von Küchenchef Thomas Kellermann seine zwei Michelin Sterne verloren. Im neuen Restaurantführer wird das Team um Küchenchef Robert Morgan nicht mehr gelistet. „Das kam nicht überraschend so kurz nach einem Neuanfang“, sagt der Küchenchef.

Damit kochen nun fünf Restaurants in der Region auf Ein-Sterne-Niveau. Hubert Obendorfer mit dem „Eisvogel“ im Landhotel Birkenhof in Hofenstetten (Lkr. Schwandorf) ist der dienstälteste Spitzenkoch. Gregor Hauers Fine Dining in der Wutzschleife in Rötz (Lkr. Cham) verteidigt seinen Stern ebenso wie Anton Schmaus (Storstad Regensburg), Michael Laus (SoulFood Auerbach) und Stephan Brandl (Leo‘s Bad Kötzting), der erstmals 2018 den Stern holte.

Zehn bayerische Restaurants bekommen heuer im „Guide Michelin“ einen neuen Stern. Das geht aus der neuen Ausgabe des Restaurantführers hervor. In keinem anderen Bundesland gab es in diesem Jahr einen solchen Sterne-Regen. Das Restaurant „Sosein.“ in Heroldsberg stieg von einem auf zwei Sterne auf - ebenso das „Luce d’Oro“ in Krün und das Restaurant „Alexander Herrmann by Tobias Bätz“ in Wirsberg. Den allerersten Stern gab es gleich für sieben Restaurants - darunter das „Steigenberger Drei Mohren - Sartory“ in Augsburg, „Tian“ in München, „Koch und Kellner“ in Nürnberg sowie für das „Gams & Gloria“ in Schwangau.

Kein Stern mehr in Wernberg-Köblitz

Drei Restaurants in Bayern mussten Sterne abgeben - allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Das „Esszimmer“ in Coburg büßte einen Stern ein. Das „Gourmet Restaurant“ im Münchner Hotel Königshof ist geschlossen, weil das Haus abgerissen und neu gebaut wird und verlor darum seinen Stern. Das Restaurant „Kastell“ in Wernberg-Köblitz verlor gleich alle beide Sterne. Spitzenkoch Thomas Kellermann hatte das Haus im Mai 2018 verlassen, Robert Morgan sagt, nach einem Neustart brauche es Zeit. Sein Ziel sei aber wieder einen Stern zu erkochen.

Nichts verändert hat sich in der absoluten Spitzengruppe der Drei-Sterne-Restaurants. Mit dem „Atelier“ in München und der „Überfahrt“ in Rottach-Egern hat Bayern nach wie vor zwei davon. Bundesweit gibt es im „Guide Michelin“ 2019 zehn Drei-Sterne-Restaurants.

