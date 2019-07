Menschen Chamer verteidigt 1800 Dieselbesitzer Marko Heimann aus Cham steht Auto-Kunden zur Seite. Er spricht über Urteile, die Komfortzone und ein riskantes Alter.

Von Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion Ständiger Gast am Gericht, hier in Regensburg: Marko Heimann Foto: Koller

Regensburg.Die Dieselgate-Verhandlung in Regensburg ist vorüber. Marko Heimann genehmigt sich im Rosarium einen Teller Spaghetti Aglio e Olio. Bis zum nächsten Termin am Landgericht Deggendorf hat der Rechtsanwalt zwei Stunden Zeit. Er erzählt humorvoll, entwaffnend offen und mit großer Sachkenntnis. Ob es um Bruce Springsteen, die Liebe oder das Bayernmuseum geht. Aus dem Interview entwickelt sich schnell ein Zwiegespräch. Der Chamer (57) möchte wissen, was sein Gegenüber denkt.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

##, ##### #### ##. #### ### ### ###########, ### ### ################ ##### ######## ###. ### ### ### ### ### ######### ####### ########. ### #### ######## ## ### ######### ## #### ######. ### #### ### ##### ###############, #### ### #### ############ ####, – ### #### ##########. ### ### ##### ## ######### ######## ####, ### #### #### #### ### ########## #########.

### ######### ### ### ### ## ## ###### ## ############# #########. ### ######## ### ###?

### ####### ###### ################ ## #######. ### #### ##### ####### ###### ##########, ## #### ######### ######### ####### ######## ### ######### ######### ###########. ### ######### ###: ########## ## ########### ##########, ########### ########, ##########, ###### #### ######.

### ##### #### ## ##### ###?

## ##, ### ###### ### ############ ### ########### ### ### ##### ### ##### ## ##### ###### ## ########. ### ############ ##### ### ######. ######## ### ## ##### ############ ######## ########.

####### ##### ## ###### ########## ##### ### #############. ####### ###### ### #### ##### ## #######. #### ### ## #### ###, #### ### ###### ### #,## #### ### ####### #### ######### ## #############.

###### ### ######### ## ##### ### ####?

### ##### ## ### #####, ## ### ####, #### ### ### ####### #########, ### #### ##### ############# #####. ## ### ##### #######, ######### ## #####, ####### #### ### ####### ############# ####### ### ######## ## #####. ### ##### ### ### ####### ###### ##### ##, #### ### ### ########### ########. ### ### #### ###########. ######, ######, ######### ### ####, #### ### ###### ### #####. ### #### ### ###### ### ##### ### ### ##### ######, ### ### ### #### ######### ## ### #### #####.

######### ######### ### ### ###########?

### #### #### ##### ## ### ####### ########### ### #### #####, ## ### ###### ### #### ##### #### ########. ### #### ########## ########### ####### ###, ### ######## ### ############# ########. ### ### ###, #### #####, #### ### ##‘#. ### ##### ###########: ##### ### ### ## # ### ############ ### ## ### ####### ########, ## ##### ### ### #### ### ############# ### ########### ############, ##### ##### ############ ### ## ### #####, #### ### ## # ### ######. #### ### #### ###### #### #### ### ############# #####, ######## ### #### ### ###########.

##### ### ##### ########?

### ##### ########## ### ########. #####, ### ### ##### #### ######## ###. ##### #### ### #### #### ########.

### ######### #### ########## ############, ### ######## ##### ### ### ###### ##########. ### ######## ### ### ############?

## ### ####, #### ##### ###### ######## ###. #### ### ### ## ########## ## ########? ## #### ######## ## #### ########### ################# ##########. ######## # ### ### #### ##### #########. ### ############ ##########, ###### ### ######## #### ### ########### ## ######. ### ##### #### ## ##### ####################### ####### ############, ### ### ###### ### ##### #### #### ### #### ############.

### ###### ### ######################## #############?

### #### #### ######## ############### ######. #### #### ##### ###### ##### ########## ## ### ####### ####### ######, #### ## ################# ######## #### #######. ### ###### ####### #### ##### #####, ###### #### #### ########################## ### ## ##############. ###### ######, ####### ### ## ####, #### ###### ##### ######### ### ### ###### ########## ###, ### ##### ##### ### ###### ########### ## ######. ### ##### #### #### ##########: #### ###### ### ##### #### #### ####, ##### ### ########## ######### ### ########## ### ############### ### ###### ##. ######## ###### ################# ###### ### #####, ## ##### ####: „###“.

### ##. ######### ### ### ################# ############ ### ########### #### ### ######################## ## ### ########### ##### ## ### ##. #########. ### ##### ### ### ######?

### ###### #### ### ##### ###########, ## ### ## ### ########### ######### #### #########. ### #### ######### ### ###########, ### #### #########. ### ########### ###### ### #### ####. ### ######### ###### ####, ### ##### ####, #### ### ### ######################## ###### ### ##### ######## ######## – ### ### ############: ## ### ########. ### ###### ####### #### ################# ###### ####### #### #####, ####### ### ### ########### ### #############.

### ##### ######## #### #########?

##### #,# #########.

### #### ##### ### ##### #### #### #######. ##### ##### ###, #### ######### ### „####“ #########. ### #### ### ####?

##### ######### ### #### ### #### ######### ### #####. ##### ##-#### ### ######## ### #############. ### ###### ##### ########## ### ##### ######. #### ###### ### #### ##########. ### #####, ### ###### ##### ####. ## #### ##### ### #### ### ######## ##### ### ### #################.

### ###### ############.

### ### #### ########### ## ##### ######. ##### #### #### ### ##-##, ### ###### ### ### ### ########. #### ###### ##### ## ####### ### ################ ## ######## #######. ## ### ###### ##### ## ##. ## #### „### ######### ######“ ### „## ### #####“, ## ### ####. ### ### ## ### ## ## „#######“ ########. ## ### ## ### ########### ##### ###########.

### ###### ### ### #### ### ########### ##########?

### ##### ## ##### ########. ###### ### ######## ##############.

## ### #### ######### ########## ########## ######, ####### #### ### #### ###### ############# ################ #############. ### ### ### ############## ### ##### ##### ## ########## ## ### ### ########## ######. ## ##### ######### #### ############### ### ###########.

### ########### ### ## ##########?

### #### #### ##### ### ############. #### ####### ### „### #############“ ### ####### #########. ########## ###### ### ############### ############## ### ### #### ###### #####.

#### ####### ####‘# #### #### ### ### ############### ### ##################. ## ##### ### #### #### #####. ### #### #########, #### #### ########## ##### ## #### ################. ### ##### #### ####### ######### #########. #### #### ####### ##, ### ####### ## ######.

####### ##### ### ##### ##### ### ####.

####### ########### ### ###### ##### ### ####.

########### ###### #### ##### #### ## ####.