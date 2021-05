Anzeige

Schule Corona reißt Wissenslücken bei Schülern Jeder fünfte Schüler könnte stark betroffen sein. Lehrer fordern Fülle von Fördermöglichkeiten - und Umdenken im Schulsystem.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Schüler einer 12. Klasse des Lise-Meitner-Gymnasiums nehmen am Unterricht teil und tragen Mundschutze. Das Kabinett will beraten, wie es nach den Sommerferien an den Schulen weitergehen soll. Der Kultusminister hatte zuletzt einen Vier-Stufen-Plan vorgelegt, nach dem jedenfalls bis zum Platz im Klassenzimmer eine Maskenpflicht gelten soll, auch in Grundschulen. Bei hohen Infektionszahlen soll eine Maskenpflicht auch im Unterricht gelten. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Regensburg.Corona reißt Wissenslücken bei den Schülern. Wie groß die Defizite sind, ist bisher allerdings unklar: Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, wagt eine Schätzung, die auf Stichproben in mehreren Bundesländern beruht: Von im Schnitt sonst 1200 Präsenzstunden pro Schuljahr seien je nach Infektionsgeschehen vor Ort seit März 2020 zwischen 350 und 900 Stunden nicht regulär abgehalten worden. „Bayern war nicht bei den extremen Ausfällen dabei, liegt aber nicht zuletzt wegen höherer Inzidenzen oberhalb des Mittelfelds“, sagt er.

20 Prozent mit großen Schwächen?

Heinz-Peter Meidinger ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Foto: Armin Weigel/picture alliance / Armin Weigel/dpa

Präsenztage sind für Meidinger – trotz der inzwischen vielerorts gut funktionierenden digitalen Alternativen - ein wichtiger Richtwert. Die Formel des gebürtigen Regensburgers lautet: Je weniger Präsenzunterricht, umso größer die Gefahr von Lerndefiziten. Wobei die Spannbreite je nach Bundesland, Corona-Lage und Schulart nach seinen Worten enorm ist und von null Lernverlusten bis nahezu 100 Prozent reicht.

Null Defizite verortet Meidinger bei einem zahlenmäßig kleinen Teil der Schüler, der vom digitalen Distanzunterricht perfekt erreicht worden ist und aus der Corona-Zeit sogar mit neuen digitalen Fertigkeiten, größerer Teamfähigkeit und mehr Selbstständigkeit beim Arbeiten hervorgeht. Im anderen Extrem gebe es aber auch einen kleinen Teil von Schülern, „der aus dem Distanzunterricht fast nichts mitgenommen hat“. Dazwischen: Schüler mit abgestuften Defiziten. Größeren Förderungsbedarf sieht Meidinger bei etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Er stützt sich dabei auch auf Einschätzungen des Bundesbildungsministeriums, der Robert-Bosch-Stiftung und des Ifo-Instituts.

Präzise Lernstandserhebungen, die das Problem exakter eingrenzen könnten, stehen allerdings aus. Meidinger rechnet mit höchst unterschiedlichen Gemengelagen. „An Gymnasien sind vielleicht nur fünf Prozent der Schüler richtig abgehängt worden“, sagt er. An Schulen in sozialen Brennpunkten oder Förderschulen könnten bis zu 50 Prozent der Schüler betroffen sein. Im Lauf der Pandemie, die sich nun schon über 14 Monate erstrecke, hätten sich die Probleme verschärft. „Wir haben Schülerinnen und Schüler, die große Lerndefizite aus zwei Schuljahren mitschleppen.“

Simone Fleischmann ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV). Foto: Peter Kneffel/picture alliance/dpa

Meidingers Schätzungen haben in der Bildungsszene für einigen Wirbel gesorgt. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), nennt bewusst keine eigenen Zahlen. „Ich beteilige mich nicht an Schätzungen. Wir sind hier nicht auf dem Jahrmarkt, sondern wird sind hier in einer sehr sensiblen Phase“, sagt sie. Niemand könne derzeit die Lerndefizte in Deutschland oder auch nur allein Bayern zutreffend ausloten. Alles andere sei gegenüber Lehrern, Schülern und Eltern nicht fair. Für Fleischmann klingen pauschale Bewertungen zu sehr nach versteckten Vorwürfen - ein wenig als ob Lehrkräfte nicht genügend geleistet, Eltern ihre Kinder nicht ausreichend unterstützt und Kinder nicht fleißig genug gelernt hätten.

Einigkeit herrscht darin, dass Nachholbedarf herrscht. Die Bundesregierung hatte kürzlich im Kampf gegen Wissenslücken bei Schülern eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Im bayerischen Kultusministerium wartet man derzeit, dass dazu „zeitnah“ konkrete Vorgaben gemacht werden. Meidinger verweist darauf, dass eine Milliarde Euro zwar gut klingt, bei 10,7 Millionen Schülern in Deutschland rein rechnerisch aber rund 100 Euro pro Kopf bedeutet. Selbst wenn wirklich nur jedes fünfte Kind Hilfe brauche, genüge es nicht. „Dann wären es 500 Euro. Auch davon lassen sich nicht viele Nachhilfestunden finanzieren.“ Der Deutsche Lehrerverband macht sich deshalb dafür stark, dass jedes Bundesland zusätzliches Geld auf den Tisch packt. „Das wären für Bayern 150 bis 200 Millionen oben drauf“, sagt er.

Bayern fördert auch Unterstützungsprogramm: Parallel zum Ein-Milliarden-Förderprogramm des Bundes hat das bayerische Kultusministerium eine eigene Initiative mit dem Titel „gemeinsam Brücken.Bauen“ vorgelegt, die nach den Pfingstferien starten soll. Vorgesehen sind etwa geteilte Gruppen im Fachunterricht, zusätzliche Nachmittagskurse gerade in Kernfächern, ein Tutorenprogramm „Schüler helfen Schüler“, aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten. Dafür sind zunächst 20 Millionen Euro bereitgestellt.

Portal: Im nächsten Schuljahr sollen Schulen über ein bayerweites Portal pädagogische Unterstützung abrufen können. Auch Best-Practice-Beispiele und Unterrichtsmaterial sollen dort bereitstehen. In Lehrplänen sollen Schwerpunkte gesetzt werden, Prüfungsstoff angepasst werden. Ziel sei es, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten, heißt es aus dem Kultusministerium. Gleichwohl stehe auch im im Herbst kein normales Schuljahr bevor. „Darauf sind wir vorbereitet.“

Zielvorgabe: „In den kommenden Monaten kommt es vor allem auf zwei Bereiche an: Lernen fördern und wieder Gemeinschaft erleben“, sagt Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Er zollte den Schulen für ihre Arbeit in der Corona-Zeit Respekt. „Unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte haben in den vergangenen Wochen im Distanzunterricht sehr viel geleistet.“

Noch entscheidender sind für Meidinger aber rasche Konzepte. „Uns läuft die Zeit weg. Wir müssen jetzt sehr schnell wissen, wie die Lage bei jedem Schüler ist, um dann mit den Eltern beraten zu können, was notwendig ist.“ Bei diesen Gesprächen müsse bereits klar sein, welche Fördermaßnahmen angeboten werden können. „Wir müssen ehrlich sein: In diesem Schuljahr wird nicht mehr viel passieren“, sagt er. Der Blick richtet sich aufs nächste und übernächste Schuljahr. „Es wird wohl eher bis zu zwei Jahren dauern, die größten Lücken zu schließen.“

„Intelligentes“ Wiederholen

Meidinger setzt auf zwei Lösungen: Begleitende Zusatzförderungen ab dem Schuljahr 2021/2022 – an Nachmittagen, Samstagen und auch in den Ferien – die wegen des Lehrermangels aber größtenteils von pensionierten Lehrkräften und Lehramtsstudierenden übernommen werden müssten. Für die schwächsten Schüler sollten die Kurse verpflichtend sein, fordert er. „Damit es auch die Richtigen erreicht.“ Zweite Option – für schwächere Schüler mit sehr hohen Lerndefiziten: Ein freiwilliges Wiederholen des Schuljahres, das nicht auf die Gesamtschulzeit angerechnet wird. Meidinger plädiert für ein „intelligentes“ Modell, mit einem Unterrichtsplan, der in Problemfächern mehr bietet. „Sechs statt vier Stunden Mathematik, dafür vielleicht je eine Stunde weniger in zwei Fächern ohne Defizite“, nennt er als Beispiel.

BLLV-Präsidentin Fleischmann verficht beim Schließen von Wissenslücken eine Langfrist-Strategie. Notwendig sei „vielleicht sogar ein Fünf-Jahres-Programm“ der individuellen Förderung, sagt sie. Notenjagden lehnt sie ab. Sie stellt das Schulsystem grundsätzlich auf den Prüfstand. Es gehe in der Zukunft um ein „Lernen, das eben nicht immer im Gleichschritt ist“, sagt sie. Alle müssten sich klarmachen, „dass die Normalität nicht war und sich auch nicht einfach einstellen wird, wenn die Inzidenzwerte unter 50 sind“.

Knackpunkt: Lehrermangel

Für Kinder mit großem Nachholbedarf könne ein freiwilliges Förderjahr, das nicht auf die Schulzeit angerechnet werde, die Lösung sein - ein Modell also, das Parallelen zu Meidingers Ideen aufweist und da wie dort das altbekannte Sitzenbleiben mit einem freundlicheren Wort umschreibt. Bei überschaubaren Defiziten könnte nach Fleischmanns Worten eine breitgefächerte Palette von Förderkursen oder anderen Zusatzmodulen helfen. Das alles unter den Bedingungen des Lehrermangels, ruft sie in Erinnerung. Dabei bräuchte es gerade jetzt auch einmal zwei Lehrer pro Klasse. Doch diese BLLV-Forderung sei leider nie erfüllt worden. „Man hat nie über Budget eingestellt. Ziemlich blöd, weil jetzt könnten wir die Lehrer nämlich alle brauchen.“