Zahlen aktuell Corona-Virus: Die Lage in Ostbayern Hier finden Sie die täglichen Fallzahlen des RKI und den Stand der Impfungen. Wir sammeln außerdem zentrale Anlaufstellen.

Mail an die Redaktion Eine Medizinisch-technische Assistentin hält auf zwei Fingern ein 3-D-Druck von einem Coronavirus. Foto: Robert Michael/dpa Foto: dpa

Regensburg.In dreht sich alles um Zahlen: Inzidenzwert, Neuinfektionen, R-Wert. Wir liefern Ihnen hier die Inzidenzwerte und Corona-Neuinfektionen für die MZ-Region (Regensburg, Schwandorf, Amberg, Cham, Kelheim, Neumarkt in der Oberpfalz).

Die örtlichen Gesundheitsämter melden die Zahlen aktuell an die Landesgesundheitsämter (wie das LGL in Bayern). Diese geben sie letztlich an das RKI weiter, das einmal am Tag die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland veröffentlicht. Die Zahlen der einzelnen Meldestellen können daher etwas abweichen. Bundesweit werden vor allem die RKI-Zahlen kommuniziert. Auch wir stützen uns hier auf die RKI-Zahlen, da diese täglich um Mitternacht aktualisiert werden. Es kann zu Abweichungen zu den Zahlen des LGL kommen, die nur an Werktagen und erst am Nachmittag veröffentlicht werden.

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner – gemäß RKI:

Stand: 29. Oktober

Stadt Regensburg: 386,2 (Vortag: 383,5)

Landkreis Regensburg: 267,1 (Vortag: 281,6)

Neumarkt: 258,1 (Vortag: 263,3)

Cham: 268,6 (Vortag: 270,1)

Schwandorf: 206,1 (Vortag: 197,3)

Stadt Amberg: 102,3 (Vortag: 92,7)

Landkreis Amberg-Sulzbach: 168,9 (Vortag: 169,9)

Kelheim: 237,5 (Vortag: 237,5)

Bayern: 221,9 (Vortag: 208,7)

Corona-Fälle in der MZ-Region - gemäß RKI:

Stand: 29. Oktober

Stadt Regensburg: 9540 (+112), Todesfälle: 106 (+0)

Landkreis Regensburg: 10.562 (+75), Todesfälle: 212 (+0)

Neumarkt: 8.475 (+81), Todesfälle: 148 (+0)

Cham: 8888 (+57), Todesfälle: 190 (+0)

Schwandorf: 9786 (+50), Todesfälle: 168 (+1)

Stadt Amberg: 2366 (+12), Todesfälle: 33 (+1)

Landkreis Amberg-Sulzbach: 5600 (+35), Todesfälle: 162 (+0)

Kelheim: 7491 (+61), Todesfälle: 114 (+0)

Bayern gesamt: 809.688 (+6371), Todesfälle: 16.052 (+26)

Zentrale Anlaufstellen:

Kassenärztlicher Notdienst: In der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen, Telefon: 116 117

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: Das LGL hat eine Coronavirus-Hotline unter (09131) 68085101

Für Unternehmer: Ein Soforthilfe-Hotline ist bei der Regierung der Oberpfalz eingerichtet unter (0941) 56801141

Bei Fragen zur Ausgangsbeschränkung und zum Thema Coronavirus:

Bayerische Staatsregierung: Bürgertelefon zum Thema Coronavirus (089) 12 22 20 (Mo-Do 8-18 Uhr, Fr 8-16 Uhr)

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: Medizinische Fragen und Allgemeinverfügung (09131) 6808-5101 (Mo-Fr 8-17 Uhr, Sa/So 10-16 Uhr)

Landkreis Schwandorf: Bürgertelefon (09431) 471150

Landkreis Cham: Bürgertelefon (09971) 78-500 (Ab Sa.: 08-17)

Landkreis Amberg-Sulzbach: Bürgertelefon (09621) 39-890

Landkreis Regensburg und Stadt Regensburg: Corona-Hotline (0941) 4009777 (Mo-Do 9-11 Uhr und 14-16 Uhr; Fr 9-10 Uhr)

Stadt Amberg: Bürgertelefon (09621) 10-1555

Landkreis Kelheim: Bürgertelefon (09441) 2073112 (täglich 8 bis 16 Uhr)