Anzeige

Newsletter Das Morgen-Update aus Ihrer Region Mit unserem neuen regionalen Newsletter-Angebot starten Sie gut informiert in den Tag. Melden Sie sich jetzt an!

Merken

Mail an die Redaktion Mit unserem regionalen Newsletter bekommen Sie morgens einen Nachrichtenüberblick aus Ihrer Heimat bequem per Mail. Foto: Johannes Hirschlach

Regensburg.Der Morgen besteht für viele aus einem Ritual: die erste Tasse Kaffee, ein kleines Frühstück, die Nachrichten des Morgens checken. Für die einen ist die gedruckte Zeitung ein fester Bestandteil dieses Rituals, für die anderen das Smartphone. Wenn Sie eher zur zweiten Gruppen gehören, haben wir ein neues Angebot für Sie. Nachrichten aus Deutschland und der Welt bekommen Sie heutzutage über viele Wege. Aber welche Themen sind heute in unserem unmittelbaren Umfeld wichtig? Wir möchten, dass Sie künftig mit einem gebündelten regionalen Morgen-Update in den Tag starten können. Mit unserem neuen Newsletter erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Ihrer Heimat bequem per Mail – und das von Montag bis Freitag schon um 6 Uhr morgens.

Newsletter mit den Nachrichten des Tages

Das Newsletter-Angebot ist kostenlos und kann jederzeit widerrufen werden. Sie können auswählen zwischen den Regionen Regensburg, Schwandorf, Cham, Kelheim und Neumarkt. Unsere Redaktionen vor Ort wählen für Sie die wichtigsten Nachrichten des Morgens aus. Außerdem liefern sie Ihnen einen kleinen Überblick, was im Laufe des Tages noch wichtig wird. Steht etwa eine spannende Entscheidung im Stadtrat an oder ein spektakulärer Prozess? Mit unserem regionalen Morgen-Newsletter verpassen sie nichts, was die Menschen in Ihrer Region umtreibt. Natürlich gibt es auch einen kleinen Ausblick auf überregionale Ereignisse. Wir wollen Sie mit umfassenden Informationen versorgen. Damit Ihnen auch wirklich nichts entgeht.

Jetzt kostenlos registrieren

Ab 20. April bekommen Sie dann von Montag bis Freitag Ihren Newsletter per Mail zugeschickt. Unsere Plus-Inhalte, die exklusiv für Abonnenten sind, sind als solche gekennzeichnet. Zusätzlich gibt es natürlich auch kostenlose Inhalte. Haben Sie aber bitte Verständnis dafür, dass aufwendig recherchierte Hintergrund-Artikel nicht kostenfrei zur Verfügung stehen können.

Das gesamte Newsletter-Angebot der Mittelbayerischen

Mit den regionalen Newslettern erweitert die Redaktion ihr bisheriges Angebot in diesem Bereich. Seit dem Frühjahr 2020 versorgen wir täglich mehrere Tausend Leser mit den aktuellsten Informationen zur Corona-Lage. Wir informieren über die Situation in Ostbayern und die geltenden Regelungen. Wir berichten über neue wissenschaftliche Erkenntnisse und die Auswirkungen der Krise auf Handel, Wirtschaft und Alltagsleben. Unseren Newsletter mit den aktuellsten Corona-Informationen gibt es täglich um 17 Uhr per Mail. Außerdem gibt es einen exklusiven Newsletter für unsere M-Plus-Abonnenten, der einmal wöchentlich die besten M-Plus-Geschichten präsentiert.