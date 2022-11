Feuer in Landshut Defekter E-Bike-Akku setzt Wohnhaus in Brand: Hund und drei Katzen sterben

Mail an die Redaktion Das Feuer erstreckte sich vom Wohnzimmer bis in den Dachstuhl und verursachte mehr als 100.000 Euro Schaden. Foto: KM

Landshut, Stadt.Ein Wohnhaus in der Landshuter Elisabethstraße ist am MIttwochnachmittag in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, allerdings kamen drei Haustiere ums Leben.

Ausgebrochen ist das Feuer nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr im Wohnzimmer des Wohnhauses. Es habe sich schnell auf den Dachstuhl ausgeweitet. Der defekte Akku eines E-Bikes war mutmaßlich der Auslöser, teilte die Polizei mit.







Die Nachbarhäuser wurden vorsichtshalber evakuiert, seien von den Flammen aber verschont geblieben, so die Polizei. Personen waren nicht in Gefahr. Allerdings starben drei Katzen und ein Hund in den Flammen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

− jra/al/age