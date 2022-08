Junger Helfer gesucht Degen-Attacke in Weiden: Polizei sucht weiter Zeugen

Mail an die Redaktion Mit diesem Degen soll eine 65-jährige Frau in Weiden auf Passanten losgegangen sein. Drei Personen wurden verletzt. Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz

Ein Frau soll am 23. August in der Innenstadt von Weiden mehrere Menschen mit einem Degen angegriffen haben. Die Polizei nahm die 65-Jährige festnehmen. Auch drei Tage nach dem Vorfall sucht die Polizei weiterhin Zeugen.

Etwa zeitgleich mit dem Tat in Weiden wurde bei der Polizei in Vohenstrauß ein Vorfall zur Anzeige gebracht, der sich gegen 11.20 Uhr in Vohenstrauß ereignet hatte. Laut Polizei soll die 65-Jährige vor einer Apotheke in Vohenstrauß versucht haben, einen 63-jährigen Mann mit dem Degen grundlos zu verletzen. Der Mann erlitt lediglich eine Hautrötung.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen. Insbesondere werden Menschen gesucht, welche die Frau im Vorfeld in der Weidener Fußgängerzone oder bei der Tat in Vohenstrauß beobachten haben. Zudem wird ein weiterer Zeuge gesucht, der in der Weidener Innenstadt ebenfalls eingeschritten ist und die Tatverdächtige festgehalten hat. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen jungen Mann mit kurzer schwarzer Hose, einem blauen T-Shirt und einem schwarzen Basecap. Der Mann hatte zudem einen dunklen, getrimmten Bart. Der Mann wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden zu melden.

Upload-Portal der Polizei

Die Polizei bittet, keine Videos oder Bilder von den Taten in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, sondern diese der Polizei für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

− red