Anzeige

Jubiläum Der Zehetner feiert die 300 Die Dialekt-Serie von Ludwig Zehetner feiert Jubiläum. Es ist die erfolgreichste Serie, welche die MZ je veröffentlichte.

Von Manfred Sauerer

Merken

Mail an die Redaktion Seit 2007 erscheint die Dialekt-Serie von Ludwig Zehetner in der Mittelbayerischen. Foto: Helmut Koch

Regensburg.Den ersten Teil brachte uns der Nikolaus. Am 6. Dezember 2007 erschien die Dialekt-Serie von Prof. Dr. Ludwig Zehetner erstmals in der Mittelbayerischen. Wie es sich gehört, auf der Seite „Mitten in Bayern“. Wir hatten die Hoffnung, dass die wissenschaftliche Erklärung von Dialekt bei unserer Leserschaft einen positiven Widerhall finden würde. Heute wissen wir: Es wurde die erfolgreichste Serie, die unsere Zeitung je veröffentlichte. Die Leute schicken seither Briefe, rufen an und machen Vorschläge, welche Ausdrücke denn von Fachmann Zehetner noch erklärt werden sollen.

##### #### ## #### ## ##########

######## ####### ######## ### ### ########### ## #### ###### ########. #####: „##### ####“ – #### ###########, ### #### ############ #############, ### ### ### ## ############# ###### ###### #### ########. ##### ##### ###### ########### #### ##### #############. #### #### ###### ###### #### ######## ## ### ####### „### #### ####“ ### ###### ######### ######. ### ############ ########### ### #### ###### ###### #### ##### ########, #### ## ##### ########, ### ### ##### ########## ######## ####, ### ######### #########.

#####, ###### ########! ### #’#### #####’#! ####### #######