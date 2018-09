Doppel-Interview Die Kämpferinnen von Wackersdorf Anna Maria Sturm verkörpert die Geschichte ihrer Mutter. Der Film über den WAA-Widerstand kommt am 19. September ins Kino.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Schauspielerin Anna Maria Sturm und Widerstandskämpferin Irene Maria Sturm: Tochter und Mutter sind am 1. Dezember Gäste bei der MZ-Benefizgala im Marina-Forum in Regensburg. Foto: Sperb

Schwandorf.Mit welchen Gefühlen haben Sie erfahren, dass Ihre Tochter Sie im Film verkörpern wird?

Irene Maria Sturm: Vor allem freute ich mich, dass das Thema WAA wieder an die Oberfläche gelangt, als Film. Die Generation meiner Tochter und Jüngere wissen ja gar nicht, was damals war.

Können Sie sich erinnern an den Widerstandskampf vor 30 Jahren?



Anna Maria Sturm: Ich bin Jahrgang 1982. Als die WAA vom Tisch war, wurde ich gerade eingeschult. Sehr viel Erinnerung ist also nicht vorhanden.

Hatten Sie Ihre Tochter im Taxöldner Forst dabei?



Irene Maria: Natürlich! Die kleine Anna Maria und die kleine Rosanna, beide Kinder gingen bei den Sonntagsspaziergängen mit, bei Osterspaziergängen, bei Ausflügen zum Marterl. Aber nicht bei den großen Demos! Das wäre viel zu gefährlich gewesen.

Wie reagierten Sie auf das Angebot, eine der Hauptrollen in „Wackersdorf“ zu spielen?



Anna Maria: Ich hab‘ mich gefreut über die Anfrage von Regisseur Oliver Haffner und Produzent Ingo Fliess. Sie erzählten mir, es wurde extra eine Rolle für mich in den Film hineingeschrieben. Und es passte alles: Ich habe das richtige Alter, ich bin die Tochter einer Widerstandskämpferin und außerdem auch Schauspielerin. Die Entscheidung war nicht schwierig.

Sie verkörpern in den Film Ihre Mutter. Was fiel Ihnen leicht, was schwerer?



Anna Maria: Ich hatte Gottseidank die Freiheit, meine Rolle zu gestalten. Ich konnte meine eigene Figur entwerfen. Sonst wäre das Spielen schwierig geworden. Aber ich kenne meine Mutter ja, ich kenne ihre Energie und ich musste mich nicht erst Monate lang in die Figur hineinversetzen und proben. Die ganze Situation war mir ja bekannt: Wie ein Teil der Bevölkerung Nein zur WAA sagt und auch eine radikale Einstellung zeigt. Im Film habe ich zwei Kinder und liege mit meinem Vater im Clinch, der Polizist ist. Die Figur steht für ihre Überzeugungen ein. Sie zieht auf einen Hof ohne Heizung oder anderen Komfort und kommt damit klar. Ich wollte, dass meine Figur im Film absolut realistisch wirkt. Das will ich immer in meinen Rollen.

Gab es auch in der realen Familie Sturm den WAA-Konflikt?



Irene Maria: Glücklicherweise nicht. Meine Familie, mein Mann haben mich großartig unterstützt während des Einsatzes gegen die WAA. Aber ich weiß von anderen Familien, durch die ein Riss ging. Der Wackersdorfer Bürgermeister Josef Ebner war für die WAA, seine Tochter saß im Gemeinderat und war dagegen. Der Riss ging durch die ganze Gesellschaft. Der Lehrer musste aufpassen, weil er eine Disziplinarstrafe riskiert hätte. Der Pfarrer musste aufpassen, weil ihm der Bischof die Leviten gelesen hätte. So war das damals. Die WAA war ein heißes Thema.

Kinder rebellieren häufig gegen die Überzeugungen der Eltern. Hätte aus Ihnen auch eine treue CSU-Anhängerin werden können?



Anna Maria: Kaum. Mir ist der Schutz der Natur wichtig. Wir brauchen sie. So, wie Politik gerade funktioniert, läuft alles gegen eine intakte Natur, nicht nur in Bayern oder in Deutschland. Zum Beispiel beim Thema Glyphosat. Oder denken Sie daran, wie wir Tiere behandeln, bevor sie als Big Mac auf dem Teller liegen. Ich finde das alles sehr traurig. So würde ich übrigens auch fühlen, wenn ich nicht diese Mutter hätte. Aber sie hat mich natürlich geprägt. Ich hatte da schon ein gutes Vorbild.

Wenn Sie 30 Jahre zurückschauen: Wie ordnen sie den WAA-Widerstand heute ein?



Irene Maria: Die 1980er waren meine produktivste Zeit. Ich ging nach dem Studium nicht in den Beruf – ich hatte zwei kleine Töchter – sondern bin in den Kampf gegen die WAA eingestiegen. Ich freue mich heute noch, wenn ich sehe, wie erfolgreich wir waren. Und diese Solidarität! Diese Solidarität findet man heute nicht mehr so.

Irene Maria: Das Geld war ein ausschlaggebender Punkt. Als klar war, dass La Hague eine billigere Alternative ist, bedeutete es das Aus für Wackersdorf. Hinzu kam, dass die Lage für die Energiekonzerne prekär war. Schon der Baubeginn der WAA, also der Zaun, die Wache und so, galt ja als Entsorgungsnachweis für sieben Atomkraftwerke. In Wackersdorf konnte aber – wegen des erfolgreichen juristischen Widerstands – immer nur per Sofortvollzug weitergebaut werden. In dieser Situation kam den WAA-Betreibern La Hague sehr recht. So konnte man den Widerstand und die Klagen abschütteln und das Gesicht wahren. Dieser Punkt, das Gesicht zu wahren, war dann auch wichtig für den Bau des Industriegebiets im Taxöldner Forst. Mir war das nicht recht. Ich wollte immer, dass man wieder aufforstet.

Ihre Mutter demonstrierte gegen die WAA. Wofür würden Sie auf die Straße gehen?



Anna Maria: Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Wenn es gegen Atomkraft geht, bin ich dabei. Auch beim Thema Massentierhaltung. Bei Glyphosat. Die ganze Landwirtschaft müsste meiner Meinung nach umgestellt werden. Auch die Flüchtlinge, die im Meer ertrinken: Das geht mir nahe.

Beeinflusst der Gedanke an das Tierwohl Ihre Ernährung?



Anna Maria: Ich bin Vegetarierin. Was Tieren angetan wird, ist schrecklich. Ich trinke sehr wenig Milch. Ich esse keinen Fisch und kein Fleisch. Mir reicht’s! Am Set nehme ich meinen eigenen Becher mit, keinen Plastikbecher. Die Meere sind heute voller Plastik. Aber klar: Als Schauspielerin bin ich viel unterwegs, ich sitze im Flugzeug, ich habe ein Auto. Aber ich versuche, auf eine Ernährung zu achten, bei deren Erzeugung auf Tiere und Umwelt geachtet wurde. Ernährung liegt mir wohl auch deshalb so am Herzen, weil ich ein Kind habe.

Gäste bei der MZ-Gala Anna Maria Sturm: Die 36-Jährige ist international gefragte Film- und Theaterschauspielerin sowie Jazzsängerin. Sie lebt in Berlin.

Irene Maria Sturm: Die 65-Jährige machte sich in den 1980ern gegen die WAA stark. Die Grünen-Politikerin gehörte von 1994 bis 1998 dem Bayerischen Landtag an.

Kino: „Wackersdorf“ (Regie: Oliver Haffner) erzählt vom Kampf der Oberpfälzer gegen die WAA, im Zentrum: die Figur von Landrat Hans Schuierer. Der Film hat am 19. September in der Oberpfalzhalle Schwandorf Deutschland-Premiere.

Gala: Anna Maria und Irene Maria Sturm sind zwei der Gäste des MZ-Jahresrückblicks „Menschen, die bewegen“ am 1. Dezember im Marina-Forum Regensburg, Tickets: www.mittelbayerische.de/menschen/tickets und Telefon (09 41) 46 61 60.

Sie haben „Wackersdorf“ ja schon gesehen. Wie finden Sie den Film?



Irene Maria: Sehr gelungen. Erzählt wird nur ein Ausschnitt aus dem Widerstand, nämlich wie sich der Landrat vom Befürworter in einen Gegner verwandelt, wie er sich querstellt. Ich finde besonders die Live-Einspieler gut. Sie zeigen, was damals hier ablief, wie die Menschen hier merkten: Wir können uns nicht auf die Regierung verlassen, wir müssen selbst versuchen, das Projekt zu stoppen. Das gibt jüngeren Menschen, die die WAA nur aus Erzählungen kennen, schon einen intensiven Eindruck.

Wenn Sie die Bilder heute sehen: Wundern Sie sich über den Mut von damals?



Irene Maria: Je älter man wird, desto vorsichtiger wird man. Man wägt mehr ab. Damals habe ich nicht lange überlegt. Mir war damals nicht so klar, was da auf mich zukommen würde.

Nach dem Film ist vor dem Film. Woran arbeiten Sie gerade?



Anna Maria: Nach „Wackersdorf“ drehte ich in Paris. „Les Traducteurs“ erzählt von neun Übersetzern, die an einem französischen Bestseller arbeiten. Dann entwickelt sich die Geschichte zu einem Thriller. Wir haben auf Französisch gedreht. Der Film soll im Lauf des kommenden Jahres ins Kino kommen. Und außerdem? Ich habe mit meiner Band viel Musik gemacht, Theater gespielt und in Brasilien Therese von Bayern gedreht, einen Kinokurzfilm. Mit der Regisseurin Susanne Kennedy, mit der ich an der Volksbühne Berlin arbeite, startet Ende 2019 ein neues Projekt.

Was bedeutet Heimat?



Anna Maria: Heimat ist, wo man aufwächst. Ich kenne Menschen, die sind zehn oder 15 Mal umgezogen. Bei mir war das anders. Ich lebe heute in Berlin, aber hier bin ich aufgewachsen und ich war lange da. Den Dialekt vergisst man nicht. Ich kenne hier jedes Eck. Und Maria lebte hier. Sie war meine beste Freundin. Und ist es heute noch!

