Gesellschaft Die Ostbayern lieben Mini-Häuser In der Region entdecken immer mehr Menschen die Tiny Houses. Sie wollen keine hohe Miete zahlen und unabhängig leben.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Traumhaus in Pettenreuth: Steffi W. (30) fühlt sich „super“ in den eigenen vier Wänden. Foto: Lex

Regensburg.Im Oktober ist Steffi W. in ihr kleines Traumhaus gezogen. Gerne sitzt sie auf der Terrasse des hellgrauen Holzbaus mit den weißen Fensterläden. Im Hintergrund sieht man den Kirchturm von Pettenreuth (Kreis Regensburg). „Ich wollte nicht ewig in der Mietwohnung bleiben, also habe ich nach einer Alternative geschaut“, erzählt die 30-Jährige.

##### ##### ### ### ## ############# ### ### #### ##### „#######“ ##########, ### ### ### ### ####### ####### ######. ### ###########, #### ###########, ### ####-### ### ### #### ########## ####### ### ############### ############. ## ### #### ### ### ##### #######.

## ##### ### ####### ########

##### ### ####### ######, ### ################# ## ####### ### ##### ### ##### ############ ###### ### ######## ######## ## ####. #### ##### ##### #### ######## #######. ### #### ######, ### ######## ### ###### ###### ### #### ######## ######### ######, ######### ## #### #########. #### ######### ## ########## ##### ##### ##### ### ### ####-#####-######### ##### ######## ###### ######. ### ##### ####### ### ####, ### ########### ########## ## ######, #### ################## ###### ########## (##). ## #####, #### ## ####### ## ######### ####### ###### ####.

## ############# ### ####### (##### ##########) ######## ########### ###### ### ####-###### ###. ######-#### ######### ### ############# ########## ## ########## ####### ### #### ### ############## ## #### ##### ##. ### ######### ### ####### ############# ## ######### ## ######### (##### ##########), ###### ### ##### #######, ###### ########### ### ### ########## ########.

### ### ### #### #####?

##### ###### ##### ##### ###### ## ##### #### #####, #### ##### ###########. #### ### ### ##### ###### ## ####### #### ###### ### #### #### ### ####### ###### ### ##### ####### ## ######## ## ### ##### (##### #######) ##########. „##### ####### ### ### #### ##### ### #### ## ### ###### ########. ## #### ### ### ###### ####### ######, #### ### ### ### ###### ## #####“, #### ### ##-#######, ##### ############# ## #### ## #### #####.

##### ###### ##### ##### ### ###### ######. ### ##### #### ### ##### ########## ##### ########. #### ####### ### ### ########## – #######, #############, #### ##### ### #### ####### – ### ###### ### #######. „### #### ##### ### #### #### ######“, ####### ### ########. „### ### ########## ### ##### #### #### ####.“

####### ###### ### ## ###### #### ## ### ########### ## ###### ##### ############ ############ #######. ### ###### ########## ####. ###### ##### ### ### ### ## ############# ##### #####, #### ##########, ### #### ### #######, ### ### ## ###. ####### #### ### ### ##### ###### ### (##) ######## ### ### ############ ### ############ ########. ### ######## ###### ## ############## ###### ### ### ##### ##### ### ## ### #### #########. #### ########## ######, ### ############# ### ### ############, ## ##### ######### ######### – #### #####. „### ########## #### #### ######, #### #### ### ##### ###########. ### ##### ##### #### ####### ##### ### ############## ### ###### ######## ####.“

### ######## ############## ########## ### ### #####. ## ##### ############# ##### ######### ######### ######### ########## ### ##### ######## ## #### ####-#######. ### ###### ### ## ############# ### ## ### ### ## ### #### #### #### ####### ### #### #### ### ############# #########. ### ##### ##### ### ### ########.

„### #### #### ### #### ###### #### ###########“, #### ##########. „## #### ## ### #####, ### #### ### #######. ### ###### ### ### #####, #### ### ### #### ###.“ ## ######## ##### ## ###### #########, #### ## ### ## ##### ################ #########.

## #### ### #### ##### ######

######### #### #### ### ## ##### ##### #####: #### ###### ### ################ #### ### #### ###### #####. ######### ##### ### ######### #### ###########. ### ########### ####. ###### ##### ### ### ############## ########### ########## ##### ### #### ######## ##. „#### ###### #### ##### ########## #### ##############, ####### ##### ### ####### ############. ### ##### #### ##### ################, ######### ##### #### #### #### #######.“ ### ############ ######### ### ############### ################# ##### ##############.

#### ######## ### ############

####### ######## ##### ### ########## ################# ### ######, ### ### ####### ### #### ######. ### ### ############: ## #### ########### ######## ### ### ########### ######. ### ### #### ##########.

### ######## ##### #### ####### ### ######## ######### ## ####. ### ############# ### ####-####### ### ###########, ################## ### ##### ######### ################## ### ### ##### ############### ##########, #### ########## ####### ####. ##### ######## #### ##### ######## ##### ####### #####-, ######- ### #################, ### ######### ####### ### ### ######### ############## ########.

#### ## #### ######## ######## ### ##### ############ ########: ######## ##### ############## (##) ### ##### ### ### ######## ##-############-######## ### ##################, ######## ### #######################, ### ## ### ### ######## #### ## ########## (##### ##########) ########### ###.

#### ######## ### ###### ########## ####### ############ ### ############ ### ##############.

############### ##### ####### ### ############ ################ ######, #### #### ###### ######## #### ############ ##### ### ######## ### ############ ############# ######. #####, ### ############# ## ##### ##### ####### #######, ####### ##### ############# ####### ######. ######## ############ ##### #### ########, ## ####### #### ## ############ ### ####. ### ######## ### #### ###### ######## ###, „### ### ##### ######## ### ######### ####“. ####### ####### ###, ### ####-###### ## #######, ## #### ######## ##############. ### ######### ########## ### ### ############ ########## ### ### ###### ######## ############ ### ##########.

### ### ########## ####### ######, #### #### ### ### ######## ############## #########. ######### ### ###### #.# #### ##### ###### ### ############## ### #####.

####### ########### ### ###### ##### ### ####.