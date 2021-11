Anzeige

Atommüll Endlagersuche auf dem Oberpfälzer Radar Auch bayerischer Granit komme als Depot für hochradioaktiven Müll in Frage, sagt Beckstein. Er überwacht die Verfahren.

Mail an die Redaktion Der frühere bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein ist Mitglied im Nationalen Begleitgremium zur Endlagersuche. Er kämpft für ein faires und transparentes Verfahren. Foto: Tino Lex

Regensburg.Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger hat die bundesweite Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll „auf dem Radar“. Ihr Landkreis, der bereits von Polderbau und Stromtrassenplänen betroffen ist, zählt wie 54 Prozent des Bundesgebiets zu den potenziellen Standorten, aus denen sich in einem transparenten und wissenschaftlichen Verfahren in den nächsten Jahren wohl maximal ein Dutzend Areale herausschälen werden. Am Donnerstagabend verfolgte Schweiger im Regensburger PresseClub, was der frühere Ministerpräsident Günther Beckstein zur Endlagersuche zu sagen hat. Er ist Mitglied im Nationalen Begleitgremium, das darüber wacht, dass im Auswahlverfahren die große Beteiligung der Öffentlichkeit gesichert ist.

# Schweiger ließ trotz aller öffentlichen Beteiligungsformate, bei denen für sie ein Mitarbeiter des Landratsamtes zuhört, Skepsis am Verfahren erkennen. Denn es wird der Bundestag sein, der als Gesetzgeber die Endlagerfrage final festzurrt. „Ist es am Ende nicht immer eine politische Entscheidung?“, fragte sie Beckstein, auch vor dem Hintergrund der aus ihrer Sicht schlechten Erfahrungen bei der umstrittenen Stromtrasse Süd-Ost-Link. Beckstein verwies auf die hohen Anstrengungen, für Konsens zu sorgen - auch wenn das wohl nicht zu 100 Prozent gelingen könne.

# „Die Philosophie, dass man mit einer reinen intellektuellen Redlichkeit alle überzeugen kann, entspricht nicht meine Lebenserfahrung.“ Auch die Debatten ums Impfen in der Corona-Pandemie haben ihn in dieser Einstellung bestärkt. „Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass man die Widerstände doch deutlich reduzieren kann.“ Er setzt dabei auch auf starke finanzielle Anreize für die am Ende betroffene Kommunen.

# In den vergangenen zwölf Monaten hatten trotz Corona mehrere öffentliche Fachkonferenzen stattgefunden. Weitere Tagungen sind vereinbart. Im späteren Verlauf des Verfahrens wird es Regionalkonferenzen geben, die vor Ort organisiert werden. Gesucht wird der Platz für 1900 Castoren. In einem mehrstufigen Prozess soll bis 2031 der „bestmögliche“ Ort gefunden werden. Das Bauende ist für 2050 vorgesehen. Das Verfrachten der Castoren an ihren Zielort könnte noch einmal 20 bis 30 Jahre dauern. Bis dahin lagern die Castoren in oberirdischen Zwischenlagern bei den Kernkraftwerken Landshut, Gundremmingen und Grafenrheinfeld. Aktuell sind dort insgesamt rund 230 Behälter aufbewahrt.

# Eine Absage erteilte Beckstein immer wieder aufflammenden Überlegungen, Deutschland könnte seinen hochradioaktiven Müll im Ausland loswerden - etwa in Russland, in den Weiten Sibiriens. Das wäre erst dann zu überlegen, „wenn sich Russland völlig verändert hat und ein ganz transparenter menschenrechtsachtender Staat geworden ist“, sagte er.

# Der Regensburger SPD-Fraktionschef Thomas Burger hakte nach warum überhaupt ein Endlager gesucht wird und nicht ein Zwischenlager für 500 Jahre - mit dem Kalkül, dass es bis dahin hohe technische Fortschritte bei der Aufbewahrung von Atommüll geben kann. Ein Zwischenlager auch nur für 100 Jahre zu finden, wäre ebenfalls extrem schwierig, antwortete Beckstein. Im übrigen gelte bei der Endlagersuche, dass die Behälter 500 Jahre rückholbar sein sollen.

# Beckstein bezog im PresseClub auch grundsätzlich zum Thema Kernkraft Stellung. Es leuchte ihn bis heute nicht ein, dass Deutschland nach dem GAU in Fukushima zwar entschieden habe, aus der Kernkraft auszusteigen, weiter aber große Mengen Atomstrom aus dem Ausland beziehe, etwa aus dem französischen Kernkraftwerk Fessenheim „das nun ganz eindeutig nach deutschen Sicherheitskriterien nicht mehr laufen dürfte“. Tschechien habe erklärt, ein neues Kernkraftwerk möglichst nah an die Grenze zu bauen, „damit die Leitung nach Deutschland kurz ist“.

# Eine Verlängerung der Laufzeiten deutscher Anlagen, wie zuletzt in Teilen der Öffentlichkeit diskutiert, hält Beckstein übrigens für komplett unrealistisch - nicht nur angesichts der künftigen Ampel-Koalition in Berlin. „Die Politik hat entschieden. Da gibt es auch kein Zurück mehr. Das ist Wolkenkuckucksheim.“ Auch technisch wäre das kurzfristig nicht machbar. Der Rückbau der Anlagen ist bekanntlich weit fortgeschritten. Ende 2022 wird in Deutschland das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehen.