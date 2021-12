Anzeige

Pandemie Erleichterung in der JVA Straubing Die ersten Auswertungen haben ergeben, dass es sich wohl nicht um Omikron handelt. Weitere Testergebnisse werden erwartet.

In dem Hochsicherheitsgefängnis haben sich 98 Insassen mit Corona infiziert. Foto: Armin Weigel/picture alliance / Armin Weigel/

Straubing.In der aktuellen Corona-Krisenlage in der Justizvollzugsanstalt Straubing hat die Leitung am Dienstag zumindest eine positive Nachricht erhalten: „Laut dem Gesundheitsamt handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Delta und nicht um Omikron“, sagte stellvertretender JVA-Leiter Marcus Hegele der Mittelbayerischen. Seit vergangener Woche wurden in dem Gefängnis 98 Häftlinge positiv auf das Virus getestet. Am Dienstag fanden erneut Reihentestungen statt, deren Ergebnisse für Donnerstag erwartet werden. Bei allen Infizierten sind die Verläufe bislang milde oder gar symptomfrei. Dennoch herrschen derzeit strengste Kontaktbeschränkungen um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Gefangenen dürfen an Weihnachten keine Besuche empfangen.