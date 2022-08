Der Karl-Krimi Ermittlungen gegen Baufirma Karl: Staatsanwalt schildert den Fall im Video

Merken

Mail an die Redaktion PNP-Redakteur Helmuth Rücker im Interview mit dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Passau, Walter Feiler. Foto: Jäger

Die Firma Karl-Bau GmbH mit Hauptsitz in Hengersberg im Landkreis Deggendorf ist jüngst in den Fokus der Ermittler gerückt. Der Vorwurf: Die unerlaubte Entsorgung belasteten Bodenmaterials und Bauschutts, „mutmaßlich seit mehreren Jahren“, so die Staatsanwaltschaft Passau.

PNP-Redakteur Helmuth Rücker interviewte Oberstaatsanwalt Walter Feiler zum Fall: