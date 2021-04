Anzeige

Fahndung Fahndung nach mutmaßlicher Betrügerin Im Mai 2020 wurde ein Senior Opfer eines Enkeltricks. Nun sucht die Polizei nach der Tatverdächtigen Maria Kücka Kalinowska.

Das Bild zeigt die Tatverdächtige Maria Kücka Kalinowska. Nach ihr wird öffentlich von Polizei und Staatsanwaltschaft gefahndet. Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz

Hahnbach.Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden nun öffentlichen nach der Tatverdächtigen Maria Kücka Kalinowska, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. Am 26.05.2020, gegen 11.00 Uhr, kam es in Hahnbach (Oberpfalz) zu einem Enkeltrickbetrug zum Nachteil eines damals über 80-jährigen Rentners.

Der Geschädigte hatte an diesem Tag mehrmals Anrufe von Betrügern erhalten. Eine Anruferin gab sich hierbei als Angehörige aus und bat um einen hohen Bargeldbetrag. Die angebliche Angehörige gab an, das Geld dringend für einen Immobilienkauf zu benötigen. Gegen 13 Uhr erfolgte eine Geldübergabe eines niedrigen fünfstelligen Betrages an der Haustüre an eine damals noch unbekannte Frau. Sie flüchtete auf unbekannte Weise.

Spuren vom Tatort konnten nun einer Tatverdächtigen zugeordnet werden. Es handelt sich namentlich um die Frau Maria, Kücka Kalinowska. Sie ist schon mehrfach wegen Betrugsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen die polnische Staatsangehörige wurden ein nationaler und ein europäischer Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Oberpfalz geführt.

Zeugenaufruf

Wer kann Angaben zu der Gesuchten bzw. zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden über das Hinweistelefon der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg entgegen genommen: 0941/506-2888. Wer den aktuellen Aufenthaltsort kennt, soll bitte sofort den Polizeinotruf 110 wählen.

Beschreibung von Maria Kücka Kalinowska

Name: Kalinowska

Vorname:Maria Kücka

Geburtsname: Kalinowska

Geburtsdatum: 18.07.1994

Geburtsort/Geburtsland: Annecy / Frankreich

Nationalität: Polnisch

Größe: 156 CM

Figur: Schlank

Sprache/Dialekt: Gebrochen deutsch, polnisch

Augenfarbe: Braun

Haare: Derzeit unbekannt

Geschlecht: Weiblich

Besonderheiten: Ohrlöcher

Hinweis: Die Fotos stammen aus dem Jahr 2014.