Anzeige

Erstes Testspiel gewonnen Feier mit Bierdusche: Bayerns schlechteste Fußballer sorgen für Sieg-Sensation von Andreas Lakota

Merken

Mail an die Redaktion Vor drei Monaten war Böbrach noch Kanonenfutter. Im Testspiel gegen 22 Zwiesel setzte es eine 0:12-Abfuhr. Nach wurde das erste Vorbereitungsmatch auf die neue Spielzeit gewonnen. Foto: Frank Bietau

Sie feierten wie nach einer Meisterschaft. Die Spieler des TSV Böbrach (Landkreis Regen) lagen sich in den Armen, Bierduschen ergossen sich über die Köpfe, die Zuschauer johlten. Denn: Die schlechteste Fußballmannschaft Bayerns gewann tatsächlich ihr erstes Testspiel.

Der Verein aus dem Bayerwald hat am Samstag einen ganz besonderen Tag erlebt. Die Dauerverlierer der Vorsaison, die als schlechteste Fußballmannschaft Bayerns bundesweit für Schlagzeilen sorgten, gewannen tatsächlich ihr erstes Testspiel der Sommervorbereitung. Gegen den FSV Lokomotive Dresden II gab’s einen 3:1-Sieg – und der wurde „entsprechend ausgelassen“ gefeiert, verriet der neue Vorsitzende Dennis Günthel im Gespräch mit der Heimatzeitung.







Lesen Sie zum TSV Böbrach auch:

Um die Dimensionen des Erfolgs zu begreifen, muss man nochmals eine Blick auf die Tabelle der Vorsaison richten. In 22 Partien der A-Klasse Viechtach kassierte Böbrach 313 (!) Gegentreffer, über 14 Mal schepperte es also pro Partie im TSV-Kasten. Selbst gelangen den Bayerwaldlern dagegen nur vier mickrige Törchen. Und jetzt gibt’s drei Treffer in einem Spiel, dazu den ersten Sieg seit weit über einem Jahr.

War der Gegner aus Dresden etwa noch schlechter?

Nun stellt sich freilich die entscheidende Frage: Sind die Böbracher tatsächlich besser geworden? Oder war der Gegner aus Dresden etwa noch schlechter? „Nein, nein“, sagt Vorstand Günthel. „Die waren zwar in ihrer Liga auch nicht so toll, aber lange nicht so abgeschlagen wie wir.“ Warum sich die Sachsen überhaupt zu einem Match in den Bayerwald verirrt haben? „Die haben von unserer Negativserie gelesen und uns über Instagram kontaktiert. So kam das Spiel zustande, dass nun im Rahmen unseres Sommerfestes stattgefunden hat.“

Als der Ball dann rollte, zeigten sich die Gäste sichtlich erstaunt. „Die haben sich richtig gewundert. Wir waren wirklich gut, voll unter Strom. Wir haben viele neue Spieler bekommen. Auch drei Jungs aus Syrien, echte Top-Kicker“, verrät Vorstand Günthel. „Dazu mit Michael Degen einen neuen Trainer, im Training ist jetzt wesentlich mehr Zug drin.“

„Wir wollen einfach besseren Fußball spielen“

Patrick Kauschinger mit einem Doppelpack und Jonas Haug sorgten mit ihren Toren für den historischen Erfolg. Ob dieser eine Eintagsfliege war? Günthel glaubt nicht. „Der Trainer hat sogar schon ganz frech einen Mittelfeldplatz als Ziel ausgegeben“, sagt er. Und rudert dann bescheiden zurück. „Wir wollen einfach besseren Fußball spielen. Und wenn wir am Ende ein, zwei Teams hinter uns lassen, sind wir sehr zufrieden.“ Den ersten Sieg haben sie zumindest schon geholt, die einstigen Dauerverlierer.