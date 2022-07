Großangelegte Suchaktion Flugzeugabsturz im Bayerwald: Zwei Menschen sterben

Mail an die Redaktion Einsatzkräfte in der Nähe des Absturzgebiets. Foto: Zema-Medien

Neureichenau.Zwei Menschen sind bei einem Absturz mit einem Ultraleichtflugzeug nahe Altreichenau (Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau) ums Leben gekommen.

Das Flugzeug war am Dienstagvormittag von einem Flugplatz im Landkreis Meißen (nördlich von Dresden) in Richtung des österreichischen Wels gestartet, berichtet die Polizei. Nachdem der Kontakt zwischen den beiden Insassen, zwei 69- und 80-jährigen Männern, und deren Angehörigen abbrach, verständigten diese in Dresden die Polizei.







Eine von der Polizei durchgeführte Handyortung ergab einen Standort im Bereich Altreichenau. In der Folge kam es zu einer großangelegten Suchaktion unter Beteiligung von Bergwacht, Feuerwehr und Rettungshundestaffel. Auch ein Polizeihubschrauber war an der Suche beteiligt.

Wrack in frühen Morgenstunden gefunden

In den frühen Morgenstunden konnte schließlich das abgestürzte Ultraleichtflugzeug in dicht bewaldetem Gebiet bei Altreichenau aufgefunden werden. Für den 69-jährigen Piloten und seinen 80-jährigen Begleiter kam jede Hilfe zu spät.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei aus Passau haben die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Aktuell können hierzu noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Flugzeugabsturz machen können, sich mit der Kriminalpolizei Passau unter ✆ 0851/9511-0 telefonisch in Verbindung zu setzen. Anmerkung der Redaktion: Zunächst hatte die Polizei berichtet, das Flugzeug war von Dresden aus gestartet. Später wurde die Angabe präzisiert.

− red