Freie Wähler starten in den Wahlkampf: Gotthardt, Thumann und die Bayerische Bierkönigin von Max Schmid

Die Nominierten für Landtag und Bezirkstag: Julian Preidl, Thomas Thumann, Kerstin Radler, Tobias Gotthardt, Bernhard Schmidt, Tanja Schweiger (von links) Foto: Schmid

Schwandorf.Die Freien Wähler gehen mit Tobias Gotthardt aus dem Landkreis Regensburg und dem Neumarkter Bürgermeister Thomas Thumann ins Rennen um die Landtags- und Bezirkstagswahl im Herbst.

Am Montagabend fand die Nominierungsversammlung in Schwandorf statt. Für eine Überraschung sorgte dabei die Bayerische Bierkönigin Sarah Jäger. Eigentlich stand der Schwandorfer Dieter Jäger, Mitglied im Bezirksvorstand, auf Platz 13 der Reihung für die Landtagswahl. Doch er erklärte am Montag überraschend seinen Verzicht auf die Kandidatur. Als Ersatzkandidatin wurde seine prominente Tochter Sarah Jäger nominiert und von den 55 anwesenden stimmberechtigten Delegierten für Platz 13 bestätigt.

Die Bezirksvorsitzende und Regensburger Landrätin Tanja Schweiger sagte, dass die Partei sowohl bei der Landtags-, als auch bei der Bezirkstagswahl auf erfahrene Kandidaten, aber auch auf neue und junge Kommunalpolitiker setze. Sie freue sich auf den Wahlkampf und ein gutes Ergebnis der Freien Wähler und attestierte der Partei eine gute Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode. Schweiger selbst wird auf Listenplatz 2 hinter Thumann für den Bezirkstag kandidieren. Vor fünf Jahren hatte sie sich mit 4,5 Prozent Vorsprung das Direktmandat für den Wahlkreis Regensburg-Land gesichert. Die CSU will mit der 28 Jahre alten Diplom-Finanzwirtin Katharina Schmaus nun Paroli bieten.

Interessant ist auch der Listenplatz 3 für Julian Preidl (Stadt- und Kreisrat aus Bad Kötzting) für die Landtagswahl. Preidl hatte nach einer offensiven Mitgliederakquise, die so auffällig war, dass sie bayernweit Schlagzeilen machte, überraschend das Direktmandat für Cham geholt und ist jetzt auch durch einen guten Listenplatz abgesichert worden. Sein unterlegener Gegenkandidat in Cham, Christian Schindler, kandidiert auf Listenplatz 14.

Schweiger nannte die Krankenhausstrukturreform, die Energiewende und die Flüchtlingspolitik als wichtige Themen auf der politischen Agenda. Die Zuwanderung sei eine große Herausforderung, sagte Schweiger, in deren Landkreis erstmals ein Kreuzfahrtschiff als Unterkünft dient. Sie vermisse hier Bewegung bei der Bundesregierung. Das Thema müsse zeitnah gelöst werden, um den sozialen Frieden nicht in Gefahr zu bringen.