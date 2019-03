Soziales Gleiche Arbeit, weniger Geld Frauen verdienen immer noch deutlich weniger als Männer. Ein Abend bei der Mittelbayerischen suchte Erklärungen.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Ein runder Abend in großer Runde: der Equal Pay Day im Verlagshaus der Mittelbayerischen Foto: TINo Lex

Regensburg.120 Frauen und einige Männer begingen am Montag einen Tag, den es nicht geben dürfte: den Equal Pay Day. Weil Frauen in Deutschland rund 21 Prozent weniger verdienen als Männer, arbeiten sie rechnerisch 77 Tage umsonst und erst ab dem 18. März 2019 für Geld.

Die Lohnlücke will nicht schrumpfen, seit Jahren. Warum? Ein Abend der BPW (Business and Professional Women) bei der Mittelbayerischen fand vielfältige Antworten. Eine davon wurzelt in tradierten Rollenbildern. Frauen arbeiten in schlechter bezahlten Berufen, sitzen im Supermarkt an der Kasse statt in der Autofabrik am Band zu stehen und pflegen Kranke statt Kunden. Die Gesellschaft folgt dem Trugschluss, dass Arbeit, die ökonomischen Mehrwert schafft, auch mehr wert ist.

77 Tage „umsonst“ Der Tag: 2017 bekamen Frauen in Deutschland für ihre Arbeit im Schnitt 21 Prozent weniger Geld als Männer. Rechnerisch verdienten sie erst ab 19. März so viel wie Männer.

Die Lücke: Selbst wenn man Berufswahl, Teilzeit und andere strukturelle Gründe herausrechnet, verdienen Frauen weniger, trotz gleicher Arbeit. Die Ungleichheit beginnt früh. Mädchen bekommen im Bundesvergleich bis zu 20 Prozent weniger Taschengeld als Jungs.

Selbst Künstliche Intelligenz praktiziert die Ungleichbehandlung, wie Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer sagte. Algorithmen empfehlen bei Amazon bevorzugt Männer für eine Anstellung, aufgrund gespeicherter Erfahrungen. Frauen verdienen aber nicht nur weniger, sie schultern auch noch mehr, betonte Landrätin Tanja Schweiger mit Blick auf Familie und Haushalt.

Moderatorin Angelika Sauerer hatte zwei Frauen und zwei von Gleichberechtigung bewegte Männer in die Runde geholt. Rico Irmischer (IG Metall) ist überzeugt: „Nur eine starke gesamtgesellschaftliche Bewegung wird die Ungleichheit beseitigen können.“

Uwe Lübbermann (Gründer des Kollektivs Premium-Cola Hamburg) sagt: „Ob Mann oder Frau: Wer mehr braucht, soll mehr verdienen.“ Sein Kollektiv zahlt zum Beispiel zwei Euro Aufschlag pro Stunde und Kind und überlegt sogar, Frauen mehr zu zahlen. „Weil sie strukturierter arbeiten.“ Dafür kürten ihn die Musikkabarettistinnen Bettina Schönenberg und Meike Fabian später prompt zu ihrem „Mr. Perfect“.

Die Lohnlücke hat mit Mutterschaft zu tun. Mütter klinken sich aus dem Job aus, kehren in Teilzeit zurück, sind weniger flexibel, entscheiden sich eher für kürzeres Pendeln als mehr Geld, machte die Soziologie-Professorin Katrin Auspurg aus München klar.

In Ländern, die Elternzeit großzügig regeln, klafft die Schere besonders weit. Hier ist der Anreiz für Frauen, Kinder zu haben und sich ihnen zu widmen, größer. Angebote, um Familie und Beruf zu vereinbaren, und Modelle wie Homeoffice, könnten gegen die Lohnlücke helfen, sagt Auspurg. Wenn der Gesetzgeber aber nicht eingreift und einen Lohn festsetzt, werde sich wohl nichts ändern.

„Ich hab’ mir genau ausgesucht, wen ich heirate“., Professor Martina Müller-Schilling



Martina Müller-Schilling (Uniklinik Regensburg), erste Lehrstuhl-Inhaberin für Gastroenterologie in Deutschland, hat beides gemanagt, Karriere und Kind. „Ich hab’ mir genau ausgesucht, wen ich heirate“, sagte sie. Ihr Mann und sie studierten beide, kümmerten sich beide um den Sohn, unterstützten sich bei der Habilitation. Die gläserne Decke, an die Frauen stoßen, kennt die Medizinerin. 70 Prozent der Medizin-Absolventen sind Frauen, aber nur 25 Prozent der Habilitierenden und auf einen Lehrstuhl schaffen es noch fünf bis sieben Prozent. „Gleichbehandlung ist, nach dem Klimawandel, das wichtigste Thema, dem wir uns widmen müssen“, ist sie überzeugt.

Die Professorin hatte ihre Pflegedienstleiterin Anna Mahnke mit eingeladen, denn: „Ich könnte keine Hochleistungsintensiv-Medizin machen ohne Hochleistungsintensiv-Pflege.“

Mit Jahre langem Studium und Weiterbildung sei der Pflegeberuf heute analog zum Medizinstudium zu sehen – aber die Bezahlung klafft weit auseinander, schilderte Mahnke. Mütter, die nach der Elternzeit in die Pflege zurückkommen, verdienten dann kaum so viel wie sie an Benzin für die Fahrt zum Klinikum ausgeben – „obwohl wir diese Frauen so dringend bräuchten“.

Der Pflegenotstand hat mit der Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern zu tun:

Die Frauen, so viel wurde klar am Equal Pay Day, werden dran bleiben, werden so lange das Gleiche sagen, bis sie das Gleiche bekommen. „Mal sehen“, meinte Angelika Sauerer am Ende eines richtig runden Abends, „ob wird uns 2020 nicht ein paar Tage vor dem 18. März treffen.“

