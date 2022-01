Anzeige

Genuss Guide Michelin: Neuer Tipp in Ostbayern Die Restaurantkritiker empfehlen ein Restaurant in der Oberpfalz und loben die „kreative Ader“ des Küchenchefs.

Mail an die Redaktion Die Inspektoren des Guido Michelin empfehlen ein weiteres Restaurant in der Oberpfalz. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Neustadt an der Waldnaab.Die Späher vom Guide Michelin, der Gourmetbibel schlechthin, empfehlen ein neues Restaurant in der Oberpfalz: das Kuhlemann. Es ist Teil des Hotels Grader in Neustadt an der Waldnaab.

Nach Stationen unter anderem im Nürnberger Essigbrätlein habe es Adrian Kuhlemann zurück in seine Oberpfälzer Heimat gezogen, wo er im Betrieb seiner Eltern ein Restaurant eröffnete, schreiben die Tester. Der Küchenchef setze seinen interessanten Kochstil in Form eines kreativen Menüs um. Daneben wird die Weinkarte gelobt und das Ambiente, das einen rustikalen Stil mit modernen Elementen verbinde.

Zur eigenen Philosophie heißt es auf der Webseite des Kuhlemann: Es gehe um „die Weiterführung einer Kulturleistung – die Kulturküche unserer Region“. (ct)