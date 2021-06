Anzeige

TV-Serie Hurra! Hurra! Der Pumuckl ist wieder da! Die Kult-Kinderserie geht demnächst wieder auf Sendung. Ein bekannter Bayer wird auf dem Regiestuhl Platz nehmen.

Philip Hell

Noch sieht er sich nur im Spiegel, kommendes Jahr wird er sich wieder im Fernsehen sehen: der Pumuckl.

München.Wer kennt ihn nicht, den Kobold mit dem flammend roten Haar, der seinen Meister Eder mit seinen Streichen oft zur Weißglut trieb? Die Sendung genießt bei Kindern generationsübergreifend Kultstatus. Bald wird das kleine, freche Wesen erneut über die Mattscheiben flackern, denn RTL legt die Serie neu auf. Das teilte der Sender am Donnerstag mit.

Pumuckl-Neuauflage heißt anders

Während das Original den Namen „Meister Eder und sein Pumuckl“ trägt, wird unter dem Namen „Neue Geschichten vom Pumuckl“ bei RTL zu sehen sein. Gespannt darf man sein, wer den Part des Meister Eder übernehmen wird.

Der Darsteller in der Originalserie, Gustl Bayrhammer, ist bereits vor knapp 30 Jahren verstorben. Der Schauspieler, der auch im Münchner „Tatort“ an der Seite von Helmut Fischer („Monaco Franze“) ermittelte, starb rund fünf Jahre nach der zweiten Staffel im Jahr 1993. Die Neuinterpretation ihres kleinen Kobolds wird auch die Pumuckl-Erfinderin Ellis Kaut nicht mehr miterleben. Die Kinderbuchautorin starb 2015 im Alter von 95 Jahren.

Marcus H. Rosenmüller führt Regie

Auf dem Regiestuhl für „Neue Geschichten vom Pumuckl“ wird nach Angaben von RTL ein Schwergewicht des jüngeren bayerischen Films Platz nehmen. Marcus H. Rosenmüller wird die Serie drehen. Der Oberbayer ist dem Publikum vor allem durch den Klassiker „Wer früher stirbt, ist länger tot“ bekannt.

Auch mit Kinderfilmen hat der Regisseur schon Erfahrung. So war er bereits für den Film „Unheimlich perfekte Freunde“ verantwortlich. An den Originaldrehplätzen wird Rosenmüller wohl nicht mehr drehen können, da die Werkstatt von Meister Eder im Münchner Lehel nach den Dreharbeiten in den 1980er-Jahren abgerissen wurde. Dennoch werden die Dreharbeiten laut RTL in der bayerischen Landeshauptstadt stattfinden.

Pumuckl-Fans brauchen Geduld



Bis die neue Serie erscheint, müssen sich Pumuckl-Fans noch ein wenig gedulden: Drehstart ist erst im Frühjahr 2022. Es dauert also noch ein Weilchen, bis der Pumuckl wieder Tschüss sagt. Pardon, wenn es nach Meister Eder geht, sagt er natürlich: „Servus“.