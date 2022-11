Druck vor Einigungsversuch IG Metall ruft am Donnerstag wieder zum Streik auf - auch bei BMW und MAN von Franziska Kirschner

Zu Streiks hat die IG Metall am Donnerstag in 95 Betrieben aufgerufen. Foto: dpa/Symbolbild

Regensburg, Stadt.Die IG Metall hat für heute, Donnerstag, in 95 Betrieben zum Streik aufgerufen. Darunter sollen große Kundgebungen bei BMW in Regensburg und Landshut erfolgen.

„Machen die Arbeitgeber jetzt keinen sehr großen Sprung, bereiten wir für die kommende Woche ganztägige Warnstreiks in Bayern vor“, erklärt Johann Horn, IG Metall Bezirksleiter in Bayern.

Ebenfalls große Warnstreik-Kundgebungen gibt es unter anderem bei Bosch in Ansbach oder Grammer in Kümmersbruck. Die Streiks erfolgen unmittelbar vor einem Einigungsversuch in Baden-Württemberg. Der Arbeitgeberverband vbm hatte in der vierten Tarifverhandlung immer noch keine Prozentzahl für eine Entgelterhöhung angeboten. Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Betriebe laufen eigentlich gerade auf Hochtouren

„Mit unserem massiven Warnstreiks in Bayern erzeugen wir ordentlich Rückenwind für die Verhandlungen am Donnerstag“, sagt Johann Horn. Die Produktion in den Betrieben laufe auf Hochtouren, sodass noch längere Warnstreiks ihre Wirkung nicht verfehlen würden. „Die Arbeitgeberverbände haben nun eine allerletzte Chance, durch eine konstruktive Lösungssuche ihrer Verantwortung für die Branche und die Beschäftigten gerecht zu werden.

Dafür müssen sie jetzt allerdings einen sehr großen Sprung machen“, kündigt der Bezirksleiter an. Sollte die Firmen dies nicht tun, seien ganztägige Warnstreiks die Folge.

DIE WARNSTREIKS IN DER REGION IM ÜBERBLICK

Oberpfalz

BMW Regensburg, Rhenus, Krones (Neutraubling), Continental, Vitesco, Maschinenfabrik Reinhausen, Schneider-Sachsenwerk, ams-OSRAM, Infineon, Siemens S10, Siemens Niederlassung (Demozug und gemeinsame Kundgebung, 9.30 Uhr, Herbert-Quandt-Allee, BIZ) - in Regensburg

Grammer (alle Schichten, Kundgebung, 11 Uhr, Pforte TOR 1 Köferingerstr. 9-11) - in Kümmersbruck

PIA, Afag, Kerb-Konus (gemeinsame Kundgebung, Wernher-von-Braun-Str. 5) - in Amberg

Kennametal (Kundgebung 12.30 Uhr, Parkplatz AWO, Braunetsriether Weg 31) - in Vohenstrauß

Luitpoldhütte (alle Schichten) - in Amberg

Grammer, Grammer Railway Interior - in Ursensollen

Grammer (alle Schichten) - in Ebermannsdorf

Grammer AG - in Amberg

Niederbayern

BMW Landshut, Schnellecke, (Frühschicht, Kundgebung, 9.30 Uhr, Werk 4.1, Tor 2, Meisenstr.) - in Landshut

Strama MPS, Bosch EVI Audio (gemeinsame Kundgebung, 13 Uhr, Wendeplatte Banaterstr.) - in Straubing

MAN Energy Solutions (alle Schichten) - in Deggendorf

Edscha (alle Schichten) - in Hauzenberg

Schaltbau - in Velden

Mittelfranken

RIBE, Leoni, Niehoff, Sill Optics, BizLink (gemeinsame Kundgebung, 13:00 Uhr, Stadtplatz) - in Roth

Oberbayern

BSH (Kundgebung, 14.20 Uhr, vor dem Haupttor, Werner-von-Siemens-Str. 200) - in Traunreut

