Zum Oktoberfest-Start Interaktive Grafik: So stieg der Bier-Preis für eine Wiesn-Maß

Mail an die Redaktion München: Besucher stoßen auf dem Oktoberfest mit Bier an. Foto: Matthias Balk/dpa

München, Landeshauptstadt.Auf geht's zur Wiesn: Von Samstag an ist München wieder im Oktoberfest-Modus. Zur Tradition gehören auch die jährlich steigenden Preise - wie sich diese in den letzten Jahren entwickelt haben, haben wir für Sie in einer Grafik festgehalten.

Die Maß kostet in diesem Jahr zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro. Im Vergleich zur vorherigen Wiesn 2019 steigt der Preis im Schnitt um 15,77 Prozent.

Die Grafik zeigt die Preisentwicklung bei der Maß von 2009 bis 2022:







Früher: Zwei Stunden Arbeit für eine Wiesn-Maß

Zu teuer, finden viele Besucher schon immer. Dabei ist der Preis für die Maß gemessen an den Einkommen im Vergleich zu früher fast schon maßvoll. 1949 kostete ein Liter „einheimisches Lagerbier im Ausschank in einfachen Gaststätten“ 83 Pfennig. Das entsprach etwa dem Brutto-Stundenlohn eines Arbeiters in der Metallindustrie. Eine Maß auf der Wiesn kostete 1,70 Mark, also etwa zwei Stunden Arbeit.

Dieses Jahr liegen die Preise beim Bier laut Stadt in den gastronomischen Großbetriebe zwischen 6,70 Euro (ein Einzelfall) und 11,20 Euro pro Liter Export. Bei den aktuellen Preisen für eine Wiesn-Maß heuer, wäre das selbst bei einem Mindestlohn weniger als das Entgelt für zwei Stunden Arbeit.

