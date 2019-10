Kommunalwahl Josefa Schmid holt Gloria Gray an Bord Gray will den Ort Zwiesel auf Landkreisebene vertreten. Die Entertainerin wird auf der FDP-Kreistagsliste kandidieren.

Merken

Mail an die Redaktion Daheim in Zwiesel gefällt es Gloria Gray am besten. Daher möchte sie sich weiter für Zwiesel einsetzen. Foto: Bauer

Zwiesel.Für die bevorstehende Kommunalwahl am 15. März, bei der neben dem Stadtrat in Zwiesel auch der Kreistag mit 60 Kreisräten für den Landkreis Regen neu gewählt wird, wird auf der FDP-Kreistagsliste auch die Künstlerin Gloria Gray als prominente Künstlerin und Unternehmerin aus der Region stehen. Das teilte FDP-Kreisrätin Josefa Schmid (Kollnburg) in einer Pressemitteilung am Freitag mit.

Die 53-jährige Entertainerin Gray, die in Zwiesel-Theresienthal im „Café Gloria 2“ in der Gärtnerei Bachhuber präsent und verwurzelt ist und bei der Bürgermeisterwahl in Zwiesel vor drei Jahren ohne Parteizugehörigkeit auf Anhieb über 20 Prozent geholt hatte, werde nun auch – vorerst ohne Parteizugehörigkeit – auf der FDP-Kreistagsliste kandidieren. Ihr Ziel sei es, den Zwieseler Winkel im Kreistag als „Botschafterin aus Überzeugung für die Heimat“ zu repräsentieren.

Gray seien besonders Themen wie die Schaffung einer größeren Plattform für Kunst und Kultur, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Zwiesel, auch im Bereich der Schulen und des Krankenhauses, oder die Straßeninfrastruktur wichtig.

Die Kreistagsliste des FDP-Kreisverbandes Regen soll am Mittwoch, 4. Dezember, um 19.30 Uhr im Gasthaus Falter in Regen aufgestellt werden. Josefa Schmid, Janos Metz, Gloria Gray und Mathias Baur sollen als Spitzenkandidaten an den Start gehen. Ziel der Liberalen für die Kreistagsarbeit ab 2020 sei es, in voller Fraktionsstärke auch in die Ausschüsse sachlich eine liberale Handschrift zu bringen. Außerdem planen die Liberalen auch für die bevorstehende Stadtratswahl mit einer eigenen Stadtratsliste anzutreten.