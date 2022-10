Menschen in Europa 2022 Kaniber, Stromberg und Hirschhausen in Passau: So gelingt nachhaltige Ernährung von Korbinian Huber

Mail an die Redaktion Auf dem Podium in Passau (v.l.): Der Ex-Koch des DfB-Teams Holger Stromberg, Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, Moderator Tilmann Schöberl Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen. Foto: Manuel Birgmann

Passau, Stadt.Unter dem Titel „Wie nachhaltig is(s)t Deutschland?“ hat am Dienstagabend eine Podiumsdiskussion im Passauer Medienzentrum der Mediengruppe Bayern stattgefunden.











Schmecken soll’s, aber auch gesund sein und nachhaltig produziert - am besten regional. Doch wie kann die Landwirtschaft das leisten? Und wie sieht die Ernährung der Zukunft aus? Darüber haben am Dienstagabend Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen, die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Ernährungsexperte Holger Stromberg bei der Veranstaltungsreihe MENSCHEN IN EUROPA debattiert.

Ihre These: Aufklärung und lokale Produktion lösen viele Probleme. Ein Video der kompletten Diskussion sehen sie oben.