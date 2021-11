Anzeige

Regierung Klima: Ärger trifft nicht allein FDP Bund Naturschutz schickt Signal an Ampelkoalition und zielt auch auf SPD. Die SPD hat derweil Pfeil gegen CSU im Köcher.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Scheiterte mit seinem Gesprächswunsch an die FDP-Spitze, als er an der Tür der Parteizentrale klingelte: Der Landesvorsitzende des Bund Naturschutz Bayern, Richard Mergner. Foto: Felix Hälbich/Bund Naturschutz

Regensburg.Während die Ampelkoalitionäre in Berlin an Eckpfeilern der künftigen Regierung zimmerten, erhielten in Bayern FDP und SPD jetzt „Hausbesuch“. Der Bund Naturschutz marschierte am Mittwoch mit Mini-Windrad und Solar-Paneel vor den Parteizentralen von FDP und SPD vor und pochte auf viel Klimaschutz in der Koalitionsvereinbarung. Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock hatte Umweltverbände ermuntert, den Druck zu erhöhen. Bund-Landesvorsitzender Richard Mergner war da längst auf den Barrikaden. Er spricht für 260.000 Mitglieder im Freistaat. Seine Forderungsliste ist lang. Das Kippen der 10-H-Regel zur Windkraft hat Top-Priorität.

# Mergner treibt die Sorge, dass es zu keinem Aufbruch in der Energiewende kommt. Die Grünen müssten weit mehr durchsetzen, als im ersten Sondierungspapier fixiert worden sei. Der Kohleausstieg müsse sich definitiv bis 2030 vollziehen. Starke Akzente seien beim Thema Bauen zwingend. Hier sei Energieeffizienz und wenig Flächenverbrauch ein Muss. Im Verkehrsbereich fordert Mergner ein Straßenmoratorium. Alle Projekte im Bundesverkehrswegeplan müssten auf den Prüfstand, auch um finanzielle Spielräume für die Energiewende zu bekommen. „Ob das die B15 neu ist, die von Landshut nach Rosenheim gebaut werden soll, oder ob es Umfahrungen von Passau sind.“

# Protestiert wurde am Mittwoch vor Türen der FDP und SPD, Mergner ärgert sich aber tatsächlich weit mehr über CSU und Freie Wähler. Fälschlicherweise sei dort zuletzt die Energiewende für stark gestiegene Energiepreise verantwortlich gemacht worden. Söder wie Aiwanger hätten „reflexartig“ Steuersenkungen gefordert. „Doch das ist das völlig falsche Signal.“ Tatsächlich sei der hohe Gaspreis ein Kostentreiber. „Schon jetzt sind die vergangenen und zukünftigen Kosten der Klimakatastrophe weitaus höher als die Energiewende jemals kosten wird.“

# Der bayerische SPD-Co-Chef Florian von Brunn reagierte aus Berlin auf die Protestaktionen, wo er gerade in der Gruppe „Klima und Energie“ mit verhandelt. Brunn teilt Mergners Kritik an Söder: „Söder versucht derzeit, die Verantwortung für Strompreise und Stromversorgung auf Berlin zu schieben. Dabei liegt das Energie-Versagen bei ihm und seinem Wirtschaftsminister.“ Bedenken des Bund Naturschutz gegen seine eigene Partei versuchte Brunn zu entkräften. Die massive Beschleunigung der Energiewende sei im Sondierungspapier festgezurrt. „Das gilt.“ Am Donnerstag schiebt die SPD zudem mit einer „Aktuellen Stunde“ zur Energiewende im Landtag an. Nötig sei ein „Booster“ für die Windkraft, sagt Brunn. Dazu wird seine Partei jetzt Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof einreichen - flankierend zur Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, die die Oberpfälzer SPD-Co-Vorsitzende Carolin Wagner im September auf den Weg brachte.

# Aus der FDP-Spitze gab es keinen Kommentar. Mergner und seine Mitstreiter waren am Mittwoch auch gescheitert, vor Ort einen Gesprächspartner zu finden. „Das ist ein bisschen symbolhaft“, sagt Mergner. „Wir erleben leider, dass die FDP bei ganz vielem Nein sagt.“