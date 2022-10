„Echte Männer“ Mit Video: Bierbauchkalender aus Bayern wird deutschlandweit zum Hit von Katarina Cavar

Mail an die Redaktion Um Bierbäuche zu feiern, hat eine Brauerei aus Oberfranken einen etwas anderen Kalender herausgebracht. −Symbolbild: Imago/McPhoto

Warmensteinach.Feuerwehrkalender mit eingeölten Männern mit Sixpack waren gestern. Eine Brauerei aus Bayern verkauft jetzt einen Bierbauchkalender. Was mit einem Aprilscherz begann, hat sich zu einem Verkaufsschlager entwickelt - auch über Bayern und Deutschland hinaus.

Ins Rollen brachte die Geschichte ein Facebook-Post, den die Fotografin Simone Werner-Ney aus Warmensteinach im oberfränkischen Landkreis Bayreuth dieses Jahr spätabends am 31. März abgesetzt hatte. „Zusätzlich zum Babybauch biete ich nun für die echten Männer auch ein Bierbauch Fotoshooting an“, schrieb sie darin.







Brauerei-Besitzer fällt auf Aprilscherz herein

Eigentlich war dieser Post nur als Aprilscherz gedacht. Zusatzangebote wie „Fitness-Tipps zum Reshaping, für die optimale Kugelform“ hätten es verraten sollen, aber: „Die eine Hälfte dachte, das Angebot wäre echt“, erzählt Simone Werner-Ney der Mediengruppe Bayern. Einer von denen, die auf den Aprilscherz reinfielen, war Patrick Nickl von der „Brauerei Hütten“.







„Ich kenne Simone, sie wohnt nicht weit weg von mir. Als ich ihr Angebot für ein Bierbauchfotoshooting gesehen habe, hab’ ich ihr gleich geschrieben: Ich will einen Kalender für unsere Brauerei!“ Erst später kam der 30-Jährige drauf, dass das Angebot der Fotografin gar nicht ernst gemeint war. Doch die Idee für ein Bierbauchkalender hat sich in Patrick Nickls Kopf eingenistet. Der Aprilscherz musste einfach in die Realität umgesetzt werden.

Knapp sechs Monate später: 13 kräftige, stämmige Männer aus Franken präsentieren in dem Kalender stolz ihre Bierbäuche. Wahlweise mit einem Bierglas in der Hand oder gleich mit einem ganzen Kasten auf der Schulter, einer posiert fast schon lasziv auf einem Sofa. Der Aprilscherz hat es inzwischen in die Verkaufsregale der „Brauerei Hütten“ und des Fotostudios von Simone Werner-Ney geschafft. Auch online verkaufen sie den Kalender - und dort hat er sich in kürzester Zeit zum Verkaufsschlager entwickelt.







Bestellungen auch aus Luxemburg und Österreich

„Damit haben wir wirklich nicht gerechnet, das ist echt der Hammer!“, freut sich Patrick Nickl, der die „Brauerei Hütten“ zusammen mit seinem Vater führt und besitzt. Wie viele der Kalender schon verkauft wurden, kann er nicht sagen, nur so viel: „Wir haben Bestellungen aus ganz Deutschland, sogar welche aus Luxemburg und Österreich.“ Der Run auf die Kalender war die ersten Wochen so groß, dass sie aktuell restlos ausverkauft sind. Frühestens Ende November oder Anfang Dezember ist Nachschub zu erwarten.

Die Kalendermodels sind übrigens allesamt Freunde und Kunden der Brauerei, erklärt Patrick Nickl. „Ich hatte ein bisschen rumgefragt in meinem Bekanntenkreis, wer Lust hätte, mitzumachen - und fast alle haben gleich Ja gesagt.“ Auch der 30-Jährige selbst stand für den Kalender vor der Kamera.

Lustiges Fotoshooting

Entsprechend heiter war das Fotoshooting im September. „Patrick kam mit einem Kasten Bier, alle haben gequatscht, bisschen was getrunken, sich bauchfrei gemacht und los ging’s“, erinnert sich Fotografin Simone Werner-Ney. Und auch das Shooting selbst sei unkompliziert gewesen: „Sobald jemand ein Bier in die Hand gedrückt bekommen hatte, stand er automatisch bequem da und die Motive haben sich super ergeben.“

Auch Patrick Nickl erinnert sich gern an das zweitägige Shooting zurück: „Das war eine lustige Geschichte. Wir haben alle Tränen gelacht.“ Am Ende bekam Patrick Nickl nicht nur ein lustiges Werbegeschenk für seine Brauereikunden: Bierfreunde aus ganz Deutschland und der Welt können sich an den perfekt in Szene gesetzten Bäuchen von ihm und seinen Freunden erfreuen.