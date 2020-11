Anzeige

Kriminalgeschichte Mörder Horst David lag tot in Zelle Der Serienmörder aus Regensburg ist tot. In den 1990er-Jahren machte er bundesweit mit seinen Taten Schlagzeilen.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Die Presse hatte dem Frauenmörder den Namen „der Würger von Regensburg“ gegeben. Foto: Frm/picture-alliance / dpa

Straubing.Frühestens im Jahr 2023 hätte Horst David zurück in die Freiheit entlassen werden könne. Am Sonntag endete das Leben des siebenfachen Frauenmörders in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Straubing. Den Tod des Langzeitinsassen bestätigte der stellvertretende Leiter der Einrichtung, Marcus Hegele, am Dienstag auf Nachfrage der Mittelbayerischen.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

####### #### ###### ### ##### ##### ##### ################ ######## ### ### ############## ### ############ #############. ## ###### ###, ##### #####, ### ## ####### ##### ## ##### ### ######## ####, #####, ##### ### ########### ######################### ###########. #### ###### #######, ### ######## ### ################## ##########, ##### ### ######## ### ######### #### ##### ###. ## #### ##### ############# ### ###############.

##### ##### ###### #### ########## ############ ### „### ###### ### ##########“. ### ########## ### #### ## ##### ############### ###### ## ### ############## ###### #. #### ###### ### ########### ### ######### ##################, #### ## ######## ######, #### ### ### ##### ### ############### #################################### ###########. ####### ##### ### ##### ##### ####### ### ###### ### ############ ######### #######, ###### #### ### #### ########## ##### ## ############ ### ##### ############.

#### ### ### ####### ## ### ######### ### ##### ### ##########, ### ##### ####### ### ####### ######## ############# ##### ######## ######, #### ### ############## ### ###### ##-######## ## #### ########. ### ### ##### ### ######## ################ ####### ##### ### ### ######### ########## ####### #####. ### #### ##### ### #### ##### ###### ### ###### ####### ######, #### ## ##### ### ####### ##### ### ########### ### ################# ######## ###### #### ##### ### ## ###### ##########. ######### ###### ######## ########## ##### ######## ###### ## ###. #### #############, ### ## ## ##### #### ## ####### ######### ### #### ############ ## ##########, ### ### ######### ###### #################### ## #### ########### #####. ### ### ### ###### ####### ######### ############, ###### ## ###. #### ####### ##### ##### ####.

######## ###### ## ####### #####

######## ###### ### #####, #### #### #### ##### ### ### ##### ### ##### ##### #####. ## ######### ### ### ################# ##### ## ## ########### ####, #### ## „#### ######### #############“ ### ########## #### ######## ######### ####, ## ##### ##### ##### ### ##### #### ######. „### ############ ## ##### ### ### ### ####### ########.“

##### ##### ## ######## #### ### ########### ####### # ## ############ #### ##########. ### ######### ####### ### ###### ##### ############. ###### ######## ### ######### ###### ## ############. ######## #### ###### ###### ### ### ################# #######. ### ####### ## ###### ### ### #####, ## ## ### ##### ######: „##, ######### #### ### ##### ######### ##### ### ### ####### ###### – ### ## ### ### #### ########## ####, ## #### ###### ######, #### ##### ##########. ### ######## ### ##### #### #####, ### ### ##### ### ######### ######!“