Aktuelle Warnung Nach Hitzewelle: DWD warnt vor „extremen Gewittern“ in der Region

Mail an die Redaktion Auch in der Region gibt es aktuell Unwetterwarnungen. −Symbolbild: Matthias Balk/dpa

Nach der Hitzewelle der vergangenen Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in dieser Woche vermehrt Gewitter in Bayern. Auch in der Region gibt es aktuell Unwetterwarnungen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor „extremen Gewittern“ in Ober- und Niederbayern gewarnt. Am Montagnachmittag gebe es bis voraussichtlich 18 Uhr die Gefahr von Gewittern der Warnstufe 4 von 4, hieß es in einer Mitteilung.

Aber auch besonders im südlichen Mittelfranken und nördlichen Oberbayern sei mit Schauern und Gewittern zu rechnen, sagte ein DWD-Sprecher am Montagvormittag in München. Für Nordbayern gilt nach Angaben des DWD zudem eine hohe Waldbrandgefahr. Am Nachmittag und Abend dürften sich die Gewitter dann in den Alpenraum verlagern und in der Nacht zunächst abklingen, sagte der Sprecher.

Unwetterwarnungen in der Region

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell auch in der Region vor starkem Gewitter. In den Oberpfälzer Landkreisen Regensburg und Cham sowie in Mühldorf am Inn und Altötting kann es am Montagnachmittag zu starken Gewittern (Stufe 2 von 4 bzw. Stufe 3 von 4) kommen. Auch in den niederbayerischen Landkreisen Passau, Kelheim, Dingolfing-Landau sowie Stadt und Landkreis Landshut gab es für den frühen Abend eine Warnung; ebenso in den oberbayerischen Landkreisen Pfaffenhofen an der Ilm, Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Ingolstadt.

Es könnten zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Außerdem kann es zu Überflutungen von Kellern und Straßen kommen. Während eines möglicherweise auftretenden Platzregens sind zudem kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. Die Bevölkerung wird gebeten, auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände zu achten. Fenster und Türen sollten geschlossen und Gegenstände im Freien gesichert werden. Von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen sollte Abstand gehalten werden. Der Aufenthalt im Freien sollte, wenn möglich, vermieden werden.

Unwetterschäden stören den Bahnverkehr

Unwetterschäden stören derzeit den Bahnverkehr zwischen Bruckberg und Moosburg (Landkreis Landshut). Dort liegt den Angaben der Bahn zufolge ein Baum auf der Strecke. Im betroffenen Streckenabschnitt seien

keine Zugfahrten möglich. Die Züge aus Richtung München Hbf wenden den Angaben zufolge vorzeitig in Freising, aus der Gegenrichtung wenden die Züge vorzeitig in Landshut. Die Bahn arbeite an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs.

„Temperaturen bleiben hochsommerlich“

Doch auch in den nächsten Tagen könne es im ganzen Freistaat immer wieder zu teils kräftigen Gewittern kommen, sagt der DWD voraus - vereinzelt auch mit Starkregen, Hagel und Sturmböen um die 80 km/h. Man rechne bayernweit mit Höchsttemperaturen zwischen 25 und 30 Grad, so der Sprecher des Wetterdienstes: „Die Temperaturen pendeln sich auf einem niedrigeren Niveau ein als in den vergangenen Tagen, bleiben aber hochsommerlich.“ Doch mindestens bis zum Donnerstag bleibe es wechselhaft.

− dpa/kl/ajk