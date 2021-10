Anzeige

Justiz Neuer Direktor am Amtsgericht Straubing Georg Kimmerl leitete den zweiten Korruptionsprozess gegen Joachim Wolbergs. Nun wechselt er nach Niederbayern.

Georg Kimmerl wird neuer Direktor am Amtsgericht Straubing. Er leitete den zweiten Korruptionsprozess gegen Regensburgs Ex-OB Joachim Wolbergs. Foto: Armin Weigel/picture alliance/dpa

Straubing.Georg Kimmerl wird neuer Direktor des Amtsgerichts Straubing. Das meldet die Pressestelle des Oberlandesgerichts Nürnberg. Justizminister Georg Eisenreich hat Kimmerl mit Wirkung zum 1. November 2021 zum neuen Direktor des Amtsgerichts Straubing ernannt. Er ist damit Nachfolger von Gisela Schwack, welche seit 16. Juli 2021 Präsidentin des Landgerichts Deggendorf ist.

Kimmerl war der Vorsitzende Richter im zweiten Korruptionsprozess gegen Regensburgs Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. Bei der bayerischen Justiz ist er seit 1. März 1991 tätig. Zunächst war er bei der Staatsanwaltschaft Regensburg eingesetzt. Am 1. März 1996 wurde Kimmerl zum Richter am Amtsgericht in Cham ernannt, wo ihm alle richterlichen Geschäfte der Zweigstelle Roding übertragen wurden. Zum 1. September 1997 wurde er an das Amtsgericht Regensburg versetzt. Am 17. September 2001 wechselte Kimmerl an das Landgericht Regensburg und gehörte dort verschiedenen Straf- und Zivilkammern an. Am 1. Juli 2007 kehrte er an die Staatsanwaltschaft Regensburg als Staatsanwalt als Gruppenleiter zurück und bearbeitete dort vor allem Wirtschaftsstrafsachen. Seit 1. Dezember 2014 ist Kimmerl Vorsitzender Richter am Landgericht in Regensburg und war Vorsitzender der 5. Strafkammer. Am 1. April 2021 wechselte Kimmerl in die Zivilabteilung und übernahm den Vorsitz der 6. Zivilkammer.