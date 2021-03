Anzeige

Brauchtum Nockherberg 2.0 kreist um Corona Fastenprediger Maxi Schafroth spottet über Söder, Laschet und Scholz. Am Schlechtesten schneiden dieses Mal aber Andere ab.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Kabarettist Maxi Schafroth schlüpfte zum zweiten Mail in die Rolle des Fastenpredigers. Die Politprominenz war aus Infektionsschutzgründen nur per Bildschirm zugeschaltet. Foto: Achim Frank Schmidt

München.Fastenprediger Maxi Schafroth hat sich für den ersten Distanz-Nockherberg Verstärkung an die Seite geholt: Das frisch getestete „Dehoga-Zwangsorchester“ steuert Blasmusik bei, ein vermeintlicher Chor der Jungen Union Miesbach Gstanzln. Für die Übertragungstechnik zeichne Kultusminister Michael Piazolo verantwortlich, scherzt Schafroth in Anspielung auf monatelange Aussetzer bei der Schulsoftware Mebis und erklärt den Freie-Wähler-Politiker kurzerhand zum Schirmherrn für audiovisuelle Schnittstellen. „Willkommen im bayerischen Distanzunterricht.“ Piazolo bleibt am Freitagabend nicht das einzige Opfer.

### ########### #### ##### ## ####### ### ######. ### ########-######## ##### ### ############# ### ####################### ### ### ############# ###########, ### ######### #### ##########. ############## ##### ###### ### ##### ## ######### ####### ## ####, ####### #### ### ########## #### ############. ### ######## ### ### #### #### #####. ######### ##### ### ###### #########. ### ##### #### ##### ####### ### ##########. ### ############### #### #### ############, ### ####### ### ####, ## ### ######## #### ###########.

######### ####### ### ### ############# ### „###### ################ ####### ### ###“ ### ######## ###########,, #### ### ###### ######### „### ########### ##### ### ####### ### ######## ########“, ### ### ### ### ## ### ###### ### ################ ####### ###. ### ######## ### ### ######## ## ## ### ######### „#############“ ### #### ###. „### #####, ### ##### ### ######, ### ######## ####### ## ######.“

### #### ####### ######### ### #### ### #### #### ######## ### ########## ############ #######. ### #### ### ################# ###### #####, ###-############### #### ###### ### ### #########-############# ############## ##### ####### #### ### ###### ###### ### ########### ######### ### ###### ### ### ########## #########. ### ### ############## ### ## ### „##### #########“. #### ### ######## ######## ## ## ###### ##### #### ### ##### ### ### ###################. „#####, #### ## ## ####, ####.“

####### ################### ### #####-######-#### ###### ######## („########## ####### ### #### ##### ###### #### ##### ####### ########-########“) ### #### ############## ############ ### ### #####, #### ## ##### ## ### ######-####### ######### ###### ######. „## #### ### #######, ### ### ###### #### ###########.“ ### ### ####### #### ######### ### ### ### ####. „### ###### ####. ### ###### #####.“

#####, ###### ############ #### ## ### ######-##### #### #### ########## ######, ##### ## ### ####### #### ##### ###. ######### ####### ####, ######## ### ########## ############# ############## ### ##### „### #### ## ######“. ## ##### ### ################ ############# ### ###### ############# ### ###. „##### ###### ### ##### ### ########## ##### ##-###### #####, ##### ## ##### ## ######-####### #####.“

###### ######## ######### ##### #### #### ### ######### ##### ### „########## ############“. ### ############ ##### ##### ### ###-#### #### ###### ##### #### ######## ######-###### #########, ### ## ###-#### ###### ## ###### „############“ ####### ########### ### ####### ################## #################. „### #### ###### ##### ###### #####“, ####### ### ##############. ############### ### ### ##########. ## ###### ######### ### ##### #### ### ##### ######### ###### ###### ### ##########. „### ##### ##### ### ######### ### ### ######.“

##### ### ############### ## ### ##### ## #### ### ######### ####### ###### ####. ##### ### ####### ###### #### ######## ###### ########. ###-############### ######, ### ##### #### ###### ## ##### ###, ######## ### ############## ### ###### ########### ## ##### ####-#####-######, ### #### ### ### ######### ### ##### ##### ## ### ##### #####, ########## #### ### ###### ####### ## „######### ###“.

######################### #### #####, ### ### ######## #### ###-###############, ####### ### ########### ####### ##### ########### ######-########### ### ################ ##. ############ ### ####? ###### ##### ## ####### ######. „######### ### ###### ### ### #####-#### ## ##### #### #####. ### ### #### ###### ### ###### ##.“

###### ######### ## ###



Foto: Achim Frank Schmidt

### ###### ####, ###### #### ### ############## ### ##### #########, ### ## ### ##### ### ##### ########-###### ### ### ######## ### ###### ### ############### ######## ####, ### #########. „######### ######### ### ####. #### ## ## ##### ######## ##### ######, ###### ### ######### #### ### ###### ####.“

### ### ### ### ### ############## ### #########. ## ####### ### ###########-########## #### ##### ### ####### ### ########-####### #### ##### ### ##### ######. „#### ###### ### ### ######### ### #### ### ### ##### ########## #### # ##### # ######## ######## ## #### ####### #########-########.“