Nur jedes zweite Kind in Bayern freut sich auf den Schulanfang - und Ihres? von Jonathan Ederer

Mail an die Redaktion Am Dienstag geht in Bayern die Schule los. Fast jedes dritte Kind gab in einer Umfrage an, sich nicht darauf zu freuen. −Symbolbild: Marijan Murat/dpa

Nur jedes zweite Kind in Bayern freut sich auf den Schulanfang am Dienstag und rund 13 Prozent haben gleich gar keine Lust. Ein Ergebnis, das vielleicht nicht alle überrascht, nun aber mit Zahlen belegt ist.

Nach sechs Wochen Ferien beginnt morgen der Unterricht an Bayerns Schulen. Viele Kinder haben schon Lust darauf, jedoch längst nicht alle. Das zeigt eine repräsentative bundesweite Umfrage der digitalen Lernapp Duolingo. „Freut sich Ihr Kind auf die Schule?“, wurden die Eltern der Schüler gefragt. Rund die Hälfte beantwortete diese Frage mit „Ja“. Die exakte Zahl: 51,9 Prozent.







Diejenigen, die dem Start entgegenfiebern, sind damit zwar in der Überzahl. Das bedeutet jedoch auch, dass bei knapp der Hälfte die Antwort negativer ausfiel. Fast jedes dritte Kind gab an, sich nicht zu freuen. Die für den Freistaat interessanteste Zahl, die aus der Befragung hervorgeht: Rund 14 Prozent der bayerischen Schüler haben gar keine Lust auf Dienstag: „Nein, auf keinen Fall“, war ihre Antwort.

Bayern mit Rekordzahl: Mehr als jeder Zehnte hat keine Lust

Das Bemerkenswerte an dieser letzten Zahl: In keinem anderen deutschen Bundesland antworteten so viele Schüler mit einem klaren Nein wie in Bayern. Ebenfalls in der Minderheit: Die rund 17 Prozent, die sich nicht entscheiden konnten, ob sie die Frage mit einem Ja oder einem Nein beantworten.

Bei der repräsentativen Umfrage, die vom digitalen Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Civey Ende Juli und Anfang August durchgeführt wurde, wurden nicht die Schüler selbst befragt. Rund 1500 Eltern mit schulpflichtigen Kindern beantworteten die Fragen stellvertretend.