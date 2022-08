Polizeieinsatz in Fulda Oberbayer (23) verhindert ICE-Weiterfahrt wegen Pizzalieferung -„Könnte teurer werden“

Mail an die Redaktion Ein junger Mann aus Bayern sorgte in Fulda für die Verspätung eines ICEs. −Symbolbild: dpa

Ottobrunn.Ein kurioser Einsatz für die Bundespolizei Kassel: Ein 23-jähriger Mann aus Bayern hat in der Nacht auf Montag die Weiterfahrt eines ICE-Zuges blockiert, weil sein bestelltes Essen nicht rechtzeitig geliefert wurde.

Rund eine Viertelstunde mussten sich ICE-Reisende Montagnacht um 2 Uhr am Bahnhof im hessischen Fulda gedulden, bis sie ihre Fahrt nach München fortsetzen konnten. Wie die Polizei mitteilt, blockierte ein 23-Jähriger aus Ottobrunn (Landkreis München) eine Tür des Zuges und Verhinderte so die Weiterfahrt. Der Grund: Das Essen, dass der Mann für sich und seine vier Begleiter an den Bahnhof bestellt hatte, war noch nicht eingetroffen.







Erst als der Lieferservice den Bahnsteig erreichte, gab der Ottobrunner die Tür wieder frei. Die Freude des Mannes dürfte wohl nur von kurzer Dauer gewesen sein: Wegen seines Verhaltens wurden er und seine Begleiter von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Außerdem hat die Bundespolizei Kassel ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet. „Der Lieferservice für sein Essen könnte etwas teurer werden“, erklärt die Polizei.

− jra