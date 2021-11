Anzeige

Pandemie Oberpfälzer Appell: Impfen oder Lockdown Oberpfälzer Regierungspräsident Axel Bartelt setzt im Kampf gegen Corona auf Vier-Punkte-Plan. Geimpfte sollen laut werden.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Impfen, impfen, impfen: Auch für den Oberpfälzer Regierungspräsidenten Axel Bartelt ist das die wichtigste Strategie. Foto: Tino Lex

Regensburg.Schon im Sommer hatte der Oberpfälzer Regierungspräsident Axel Bartelt zur Corona-Impfung ermuntert. Bei seiner Kampagne konnte er fast alle Oberpfälzer OB und Landräte ins Boot holen. Drei Monate später ist klar: Es hat zu wenig gefruchtet. Noch immer sind ein Viertel der Oberpfälzer, die für eine Impfung in Frage kommen, ohne Pieks. Die Sieben-Tages-Inzidenzen kratzen in den ersten Landkreisen an der 700er-Grenze. Bartelt erneuert seinen Appell, dieses Mal noch eindringlicher: „Wir sind jetzt mitten in der vierten Welle, die sehr viel dramatischer verläuft, als wir uns das vorgestellt haben.“

# Auf der Corona-Landkarte des Landesamtes für Gesundheit lässt sich Tag für Tag verfolgen, wie sich die Lage zuspitzt. Die Landkreise mit 1000er-Inzidenzen werden zahlreicher. Die Oberpfalz stehe nur für den Augenblick noch etwas besser da als Niederbayern, Oberbayern oder Schwaben, sagte Bartelt. „Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir die gleiche Situation bei uns haben.“

# Die Hauptursache ist für ihn offensichtlich: „Für mich ist es ganz klar eine Pandemie der Ungeimpften“, sagte der Regierungspräsident im Gespräch mit unserem Medienhaus. Zwar würden sich inzwischen auch etliche Geimpfte infizieren. Aber die Treiber der Pandemie seien die nicht Immunisierten. „Sie sind auch die Meistbetroffenen.“ Von den beatmeten Covid-Patienten auf Oberpfälzer Intensivstationen seien rund 85 Prozent ungeimpft. Jeder, der die Bilder von bewusstlosen Patienten sehe, die über Schläuche am Leben gehalten werden, sollte zur Einsicht kommen. „Eigentlich müsste jetzt ein Ruck durch unsere Gesellschaft gehen.“

# Impfen sei in der Pandemie keine Privatsache. Die ganze Gesellschaft leide unter den Konsequenzen. Setze sich bei den Corona-Zahlen das exponentielle Wachstum fort, seien die aktuellen Einschränkungen mit 2G in Restaurants und 3G am Arbeitsplatz nicht das Ende, warnte Bartelt. „Wenn wir ehrlich sind, steuern wir gerade auf den nächsten Lockdown zu.“ Der Politik bleibe keine andere Option, sollte sich die Lage in den Krankenhäusern zuspitzen, die Impfkampagne weiter stocken und auch Hygienemaßnahmen nicht greifen. Bartelt wünscht sich ein neues Herabfahren des gesellschaftlichen Lebens in keiner Weise. „Wir wollen das nicht nochmal. Wir sollten mit aller Kraft und insbesondere gemeinsam versuchen, das zu verhindern.“

# Bartelts Impfaufruf wird von Experten unterstützt. „Wir sind überrascht und besorgt von der Dynamik der vierten Welle. Letztlich steht zu befürchten, dass das die schlimmste Welle von allen bisherigen wird - so bestürzend das auch ist“, sagte Dr. Michael Dittmar, der bei der Regierung der Oberpfalz die Krankenhaus-Koordinierung verantwortet.

# Markus Zimmermann, Ärztlicher Leiter der Krankenhauskoordinierung für den Rettungsdienstbereich Regensburg, beschreibt die Lage in den Kliniken als hoch angespannt. „Die Auslastung in der Intensivmedizin ist sehr hoch. Wir kämpfen um jedes einzelne Bett.“ Noch gelinge es, mit viel Jonglieren, für jeden Patienten einen Platz zu finden. Spezielle Engpässe gebe es in Neumarkt und Cham. Vor allem dort hätten zuletzt verschiebbare Operationen vertagt werden müssen. „Das ist etwas, was in Regensburg auch schon gemacht wird“, sagte Zimmermann, der auch Leiter der Notaufnahme am Uni-Klinikum Regensburg ist.

# Die Arbeitslast der Ärzte und Pflegekräfte sei enorm. „Ihnen geht langsam die Puste aus.“ Es sei eine große Herausforderung, die Motivation hochzuhalten. „Die Nerven liegen blank, an vielen Stellen“, bestätigte Dittmar. Das führe zu gesellschaftlichen Konflikten mit Ungeimpften, die „einen Beitrag zu den Infektionszahlen leisten“.

# Bei Bartelt wächst Ungeduld

# Bei Bartelt wächst Unverständnis gegenüber Menschen , die Corona-Gefahren ignorieren. „Was soll denn noch passieren, damit die Impfgegner endlich zu Vernunft kommen“, sagte er mit Blick auf die bisher über 77.000 Infizierten und über 1600 Corona-Toten in der Oberpfalz. Wenn die vierte Welle nicht gebrochen werde, „dann wird es auch darum gehen, ob wir noch genügend Intensivbetten für schwerverletzte Unfallopfer oder Patienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfall haben. Das könnten wir alle sein.“ Er appellierte an die „Mehrheit der Geimpften“, sich von den Ungeimpften nicht einschüchtern zu lassen und auf die eigenen Freiheitsrechte zu pochen. Auch die Medien sieht er in der Pflicht. Der Fokus liege bisher zu stark auf Gefühlslagen der Corona-Skeptiker.

# Bartels Waffe gegen Corona ist ein Vier-Punkte-Plan: Er will, dass sich Impflücken schließen, Booster-Impfungen speziell bei Älteren forciert werden, Geimpfte wie Ungeimpfte Hygieneregeln einhalten - und etwaige Infektionen über Test rasch herausgefiltert werden. „Dann können wir vielleicht noch einen Lockdown verhindern.“