Anzeige

Parteien Ostbayern: Das bedeutet der CSU-Absturz Neuer Bayerntrend zerstört CSU-Hoffnungen: Nutznießer könnten vermeintliche Underdogs wie Carolin Wagner von der SPD sein.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Dank Scholz-Zug und auch ein wenig wegen der CSU stehen die Chancen nicht mehr schlecht, dass die Oberpfälzer SPD-Chefin Carolin Wagner in den nächsten Bundestag einzieht. Foto: Tino Lex /Tino Lex

Regensburg.Die CSU steckt tief im Abwärtssog: Im Bayerntrend des BR rutschte die Regierungspartei am Mittwoch zum zweiten Mal in dieser Woche unter die 30-Prozent-Marke. Es reicht derzeit in der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl nur noch für 28 Prozent. Die SPD verdoppelt sich dagegen dank Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf 18 Prozent. Die Grünen stecken bei 16 Prozent fest. Die spannende Frage ist: Was bedeuten diese Zahlen für die Bundestagskandidaten aus Ostbayern?

######, ### #### ###### ########### ### ##### ##### ###-#### ##### ### ##### ##### ### ## ####### ### ### ### #####, #### #### ######, ### ##### #### ###### #### ## ######## ######### ######### #### ####. „######### #### ## ## ###“, #### ###. „### #### ####### ######. ## ### #### ###, ### ### ####### #####.“ ######, ## ##### ###, ### ###### ### ###### ### ###-###### ########### ####, ###### ### #### ##### ### ##### #################. „#### ### #### ########### ### ###### ##### ### ####### ######-######## ## ### ###### #####, ##### ### #### ###### ###### ####.“

####### ### ###### #### ##### ######, ## ## ######## ### ###### ######, #### ### ###### ## ### ######### ### ####### ############## ###-########## ### ######: ### ########## ###-############### ### ######## ########### ### ####### (########### #), ### ################ ###-###### ### ### #### ####-#### (##### #), ### ############ ########### ######## ######## (##### ##) ##### ######## ####### (##### ##) #### #######. ### #### #### ### ##### ########### ## ##### „######“: ### ####### ########### ####-#### ######### ######, ### #### ######## ## ### ################ ####, ####### ### ##### #.

###### ##### ### ### ########

### ### ##### ###### ####### ### #######: ###### ######## #### ## ### #########, ### ###### ##### ####### ####### ###. #### ##### ### ### ############## #### #### ## ####### ### ############ ######. ###### ### ####### ## ####### ####. ### ########### ###-#### ### ########## ############## ###### ######## ##### #### #### ######### ##### ######, #### #### #### ############# ########## ###### ######. ## ############ ######, #### ### ########## ############ ### #### ### ### ### ########### ########: „####. ### ### #### ########, ### ### ########## ####### ########, ####### #### ####### ### ##############.“ ## ####### #### ##### #### ###### ### #########. „## ##### #### ###, ### ## ##. ######### ###########.“ ### ##-########### ####### ######## ##### ### ### ########## ##### ########, #### ########### ########## ##########: „### ######-##### ##### #####, ########## ##### #### ######### #########, ### #### ######### ####-###-###-#### ########. ### ### ## ##### ## ,####### #####‘ ## ######.“

### ########## #### ### ######: #### ##### ####### ### ######-####. „## ####### ### ######### ##### ##### ########. ### ###### ####“, #### ### ########### ######-###### ### #################### #### #########. ### ### ## ####### #### ###### ################ ##### ### ### ######. „### #######. ### ##### ##### ######.“

##### #######-###### #### #### ### #### ### ########### ######-####### #### #### ######## ##### ########## ##########. ### ############ ##################### ### ########### ##-#### ###### ####### ### ### ########### ## ####### ######, ### ######### (##### ##), ### ######## #######. ### ### ############ ########## ###### ####### (##### ##) ###### ## #### #### ############. ## ############ ###### ### ###### ###### (##### #) ### ############### ####### ########### (##### ##) ### #######.

### ########### ###-#### ### ############ ##################### ### ###### ##### #### #### ####### ##### ####### ### ### ########### #########. ##### ########## ##### ### ### ### ################# ###-###### ###### ##### ##### ##### - #### ################# # ### #. ####### ##-##### ### ########## (##### ##), #### ####### ### ######## (##### ##) ### #### ######### ### ########## (##### ##) ####### ### ##### ################## ### ########### ###########. „#########. ###########“, #### ######. „### ########### ### ###### ### ######### ############## #### ########### #######.“

### ### ## ######### ########## ##### ### #### ####### ## ########### ### #### ####### #### ######: ##### ### ########## ############ ##### ########## (########), ####### ###### (#########) ### ####### ######### (##########) ###### ## #### #### ### ####### ######## (######, ########### ##) #######. „### ### ########## ######## #### ## ####“, #### ### ################ ########### ################## ### ################### ###### ######.

### ### ###### ###### ##### ##### ##### ##, ## ### ########## ### ####-#######-##### ############. ############### ### ########## ###### ######## #### ###### #### ################## ### #### ###########. ###### ## #####, ##### ### ########### ###### ############## ## ########### ######## ### ######## #### ######. ## ###### ##### #### #### ########## #### #########: ######### ######### ### #### (##### #), ###### ######### ### #######-######## (##### #) ### ###### ####### ###### ### ########## (##### ##). „###### ####### ##### #### ### ## ### ### #####. ### ######, #### #### ###### ##### ###“, #### ### ############ ######### ### ########### #####-######-###### ##### #########.