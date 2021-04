Anzeige

Audio Podcast: Hautfetzen überführen Täter Fortschritte in der Kriminaltechnik helfen, „Cold Cases“ zu lösen. Der Schneestangen-Mord in Patersdorf war 2001 einer davon.

Von André Baumgarten

Patersdorf.Selbst rund 1000 Plakate mit einem Phantombild halfen nicht, den Täter dieses brutalen Mordes zu finden: Als am 8. November 1986 die Leiche der gerade 17 Jahre jungen Annette K. an einem Rastplatz der Bundesstraße 85 gefunden wurde, saß der Schock im Landkreis Regen tief. Der sogenannte Schneestangen-Mord wurde zu einem „Cold Case“ – bis 2001 doch der Durchbruch gelang. Jahrelang lebte der Mörder in der Region und trug sein dunkles Geheimnis mit sich herum.

Dank der akribischen Arbeit der Ermittler in diesem Kriminalfall wurden gut 15 Jahre zuvor die Fingernägel des Opfers asserviert. Als sich Jahre später DNA-Spuren auch in der Kriminalistik durchsetzten, wähnte sich Helmut H. sicher. So sehr, dass er vor dem zweiten Massen-Gentest selbst zur Polizei ging und eine Speichelprobe abgab. Der Temin für alle anderen Männer, die 1986 zwischen 18 und 25 Jahre waren, ersparte er ihnen. Denn die Hautfetzen unter Annettes Fingernägeln wurden eindeutig ihm zugeordnet.

PNP-Redakteur Franz Hackl war 1986 selbst am Tatort in Patersdorf und fotografiert die Szenerie. Mit ihm sprach Isolde Stöcker-Gietl unter anderem für ihr Buch. Foto: Franz Hackl/PNP

