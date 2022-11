Österreich Polizei schnappt international gesuchten Millionenbetrüger im Pinzgau

Am Samstagnachmittag ging der österreichischen Polizei bei Bruck im Pinzgau ein dicker Fisch ins Netz. Er wurde per internationalem Haftbefehl gesucht.

Am Samstag nahmen Polizisten in Bruck einen 34-jährigen Ukrainer fest, da nach diesem Mann, aufgrund mehrerer schwerer Betrüge in der Ukraine mit einer Schadenssumme von über sechs Millionen Euro, gefahndet wurde.







Die Polizeistreife führte routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrollen auf der Pinzgauer Straße (B311) durch, wobei sie unter anderem einen Pkw anhielten, in dem sich drei Erwachsene und ein Kind befanden. Auch beim Beifahrer, dem gesuchten Ukrainer, wurde eine Personenkontrolle durchgeführt. Dabei stellte die Polizeistreife fest, dass gegen den 34-Jährigen ein aufrechter internationaler Haftbefehl besteht.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

− nb