Nach Straßenblockade Präventivhaft: Passauer Klimakleber schildert seine Zeit in der JVA Stadelheim von Isabel Metzger

Passau, Stadt.Weil er sich an der Straßenblockade am 7. November am Münchner Stachus beteiligt hatte, musste ein Passauer Klimakleber eine Woche in Präventivhaft. Im Gespräch mit der Mediengruppe berichtet der Student von seiner Zeit im Gefängnis in Stadelheim.

#### ################ ###### ###### ###########

### ########## ##################### ########## ### ########## ###############, ## ### #### ####### ## ###############, ##### ##### ### ## ####, ## ### ### ########## ########. #### ####### ### ################# ####### ### ## ######## ### ######## ## ### ############ ########. ##### ####, ### #### ########### ###### ###### #### ###, ######### ####### ####### ##### #### ## #########.

##### ### ##### ############ ### #### ############### ## #. ######## ## ######## #######. ### ##### ####, ### ## ### ### ###### ###### ###### ## „######## #######“ #####, ##### #### ### #### ############ ### ### ###### ###########. ### ####### #### ### ######### ## ######### ########, #### ##### ####. „### ##### #### ####### ####### ###### #########.“ #### ###### #### ###### #### ### ############# ###### #### – ###### ### ### ##### ######### ###### #### ######## ############. ### ################ ####### ### ### ############# ######### ## ### ### ##########.

#### #### ## ######-##########

#### ##### ### ##### #### ## ##### ########### ###; ## ######-########## ###### ## ##### #### #### ##########. ### ###### #### #### ### ########### ######, ### #### ####### ### ################# ####### ########## ######## ### ### ####### ########## ############# ####. „### ####### ##### ##########“, ########## #### ### ###### ####### ###### ######. ###### ######## ### ####### ##### ###### ## ##### ########. #### ##### ##### ## ####### ##### ##### – ## ### ## ### ############### #### #### ### ##### ############### ##### ######, ## ##### ############### ##### ### ####### #############. ##### ###### ## ##### ####### ######### ##### ######. „### #### #### ######### ### ####### #################.“

### #### ## #### #### ##### ########: ### ##### #### ## # ### ##. ## # ### #### ### ##### ###########. ### ##### ########### ##### ####### ## ##.## ### ### ### ###########. ##### #### ###### ####### ###### #### ## ######### ##### ############### #########. #### ##### #### ## ## ########## #####. ############# ########### ### #############, ##### ### ######## #### #####. ########## #### #### ### ##-####### ####### ############ #####. „## ### ######## ##### #####“, ###### ##. ####### ### ######## ## ### ## ###. ########## ## ##.## ### #### ### ######## ###### ## ### #####, ### #### ########## ####. ## ###### #### ### ## ### „#### ######## #### ### #########, #### ### ##### ##### #### ### #########“ ######## ######. „### ###### ### #### ######### ### ### ######### ### ### #########.“ #### ## ### ###### ########## ##### ##### ####, ### ### ##### ####### ### ## ### ##### ######, ##### ############ #### - ##### ### ### ##########, ### ### ##### ########### ############ ###. ## ## ### #### ### ##### ###.

############### ### ########## #### #########

## ### ####### ####### ### ### ### ################### ####### ########, ###### ### ##-####### ######, ### #### ### #### ###### ### ##### („########## ### ###-###“) ### ###### ##### ########. ## ### ### ########### ### „####### ##########“ ###### ########## ######### „### #######“ ########, ###### ##. ### ######### ###### ##### #### ########### ### ### ######## ### ############### ####### ### #### ############# #########, #### ####.

###### ### ### ###### #### ## ######### ### ### ######## ######### ########? „####“, #### ### ######## ####### ### #########. #### ## ######### #####: ### ############### #### ##### ########## #### #### #########. #### ##### #####, #### „### ########## ######### ######## ####### ###### #########“.

##### #### ### ###### #### ### „####### ##########“. ##### #### ## ## ##### ### „####### ### ######“ #### ### ### ############### ### ### ###### #####. ###### ########## ###### ### ### ########### #### „### ###### ##### ###“, ### ### ##### #### #########. ######## ##### „### ######### #########“, ## ### ################ #### ########## ## ######. ## ##### ##### #########, ### ##### ########### ###. #### ########## ### ### ###### ### ########.