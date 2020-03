Justiz Prozess um adelige Zahnärztin vertagt Auch Gerichte werden durch Corona ausgebremst. In diesem Fall geht es um einen Verdachtsfall im Umfeld der Angeklagten.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Die Verteidiger Johannes Büttner,Michael Haizmann und Annette von Stetten (v.l.) forderten, den Prozess auszusetzen.

Regensburg.Das Corona-Virus hat auch die Gerichtssäle erreicht. Im Fall der adeligen Zahnärztin aus Laberweinting (Lkr. Straubing-Bogen), die sich wegen Mordverdachts an ihrem Ehemann verantworten muss, hat ein möglicher Corona-Fall im Umfeld der Justizvollzugsanstalt Regensburg das Gericht am Montagmorgen veranlasst, die Anklageverlesung zu vertagen. Das Verteidiger-Trio Annette von Stetten, Michael Haizmann und Johannes Büttner hatten eigentlich darum gebeten, den Prozess bis auf Weiteres ganz auszusetzen. Darauf ließ sich Vorsitzender Richter Dr. Michael Hammer jedoch nicht ein. Nun wird am Mittwoch entscheiden wie es weitergeht.

##### ## ### ###### ######## #### ####### #########. ### ### ####### ########## ##### ### ## ###### ###############, ####### #### ## ### ####################### ## ##### ### ### ######-#####. ### ### ####### ######, ###### ##### ########## ## ################### ### ###### ## ############# #########. #### ###### ##### #### ### ######## ################ ####### #######. ###### #### ## #### #### ### ############ ###. #### ########## #### ### #############, #### ######## #### ########### ######### ####### #####: ############ ### ######### ###### ## ###### ### ####### ##### ### ########## ##### #### ### ######## ##########.

############ ######### #### #######, #### ### ### ########### ### ### #### ########### ##### ######. #####, ########## ###### ####### ###### ### ########### #######. ### ## ################# ######## ########## ### ############## ## ####### ### ###########, ### ##### #### ####### ### ######-######## #######. ### ###### ##########, ##### #### ########### ###### ### ### ##################### ########## #### ####### ####### ######. ### ### ####### #### ###### #### ### ##### #### ####### ##########. ##### ########## #### ### ###### ######, #### ### #### ####### ## ##### ######-######### ###### #####. ##### ####### ### ########## ##########, ## ### ########### #######. ### ##################### #### ##### ###, #### ## #### ##### ## ######-############ ########, ########### ### #### ######## ######. ### ########## ###### ########## #### ## ###### ##### ## ### #########. ### ########## ##### ####### ######## ##### ##########, ### ### #### ######, ### ########## ## ### ########### ############, ##### ######.

###### ## ##########?

####### ###### ########## #### ########### ########. ######## ######## ### ####### ###, ### ####### ######## ########## ### ## ### ### #### ####### ### ## ###########. ### ########## ###### ## ##### ### ### ################ ##, ####### #### ### ######## ### ### ###### ### ######, ### #### ### ########## ### ####### ######## ######. „### ############# ###### #######, ###### ### #### ######### #####, #### ###### ## #### ## ##########“, ########### ########.

### ########### ####### ###### #### ######## ### ### ################# ### ##-######## ###########, ####### ### ######################## ## ###### ######### #####. „### ###### ##### ###### ### ##### ##### ###, ###### ####### ########### ## ######. #### #### ### ############### ### ######### ##### ###.“ ######## ##### ########: „### ######, ## ### ### #### #### ##### ### ####, ### ### #### ##### ######.“

#### ##### ###### ############# ######## #### ### ####### ### ######## − #### ### ###### ### ###########. „### ###### ########, ### ### ############## ####### ### ## ######### #### ### ########## #### ######## ###### ####“, ##### ######. ####### ##### ###### #### ## ######## ### ####### ######## ### ###### ### ### ############### ######## ######.

### ######## #### − #### ######### ############ – #### ###########, ##### #### ### ####### ####### ## #####. ### ##### ##### ### ################## ### ############# ######### ### ### ############ ###############, ### ##### ### ### ##########, ### #### ##### ###### ## ####### #######, ########## #####. ### ##### ### ####### ### ########## ######. ######### ###### ##### ### #### #### ######## ##, #### ### ##### #### ##### ####### ######, ########## ## #### ############### ## ##########. ### ##-####### #### ########## ### ############, ### ##### ###### ## ########## ## ##### #### ######## #####. #### ######## ### ############ ###### ########### ###### ## ############# ######. ##### #### ##### #### ###### ## ##### ###### ############. ### ############ ### ########### ### ####### ### #### ## ####### ######### #####.