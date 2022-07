Anzeige

B15 Schwerer Unfall bei Mitterteich - Fahrer per Helikopter abtransportiert

Mail an die Redaktion Am Donnerstag gab es einen schweren Unfall auf der B15. Foto: dpa

Ein schwerer Verkehrsunfall passierte am Donnerstag auf der B15 bei Mitterteich. Der schwerverletzte Fahrer mussten per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 18.20 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem BMW von Tirschenreuth kommend in Richtung Mitterteich unterwegs, teilte die Polizei mit. Er kam mit seinem Pkw links von der Fahrbahn ab und fuhr in dem angrenzenden Waldstück frontal gegen einem Baum. Vorbeifahrende Autofahrer bemerkten den aus dem Motorraum rauchenden Pkw im Wald und eilten zu Hilfe. Sie befreiten den jungen Mann aus dem Fahrzeug, setzten einen Notruf ab und leisteten am Unfallort erste Hilfe. Der schwerverletzte Fahrer wurde per Helikopter in ein Krankenhaus verbracht.







Vollsperrung der B15

Für die Unfallaufnahme war eine 30-minütige Vollsperrung der B15 notwendig. Die Verkehrsleitmaßnahmen wurden durch die freiwilligen Feuerwehren Mitterteich und Tirschenreuth durchgeführt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Polizeiinspektion Waldsassen geführt und dauern noch an.

− jf