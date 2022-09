Grafenau Schwerer Unfall vor Leonhardiritt: Pferde kollidieren mit Auto

Merken

Mail an die Redaktion Beim Aufstellen zum Leonhardiritt am Busbahnhof in Grafenau, gingen zwei Pferde durch und kollidierten mit diesem Auto, das vom Kreisverkehr in Richtung Steinberg abbiegen wollte. Foto: Uhrmann

Vor dem Leonhardiritt in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) hat es einen schweren Unfall mit zwei Pferden gegeben. Eines der Tiere kollidierte mit einem Auto und durchbrach mit den Vorderhufen die Windschutzscheibe des Wagens.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag am Busbahnhof in Grafenau, wo sich die Teilnehmer für den traditionellen Leonhardiritt aufstellten. Nach Augenzeugenberichten waren beim Anschirren am Alten Bauhof zwei Kaltblüter mit dem Heuwagen durchgegangen und auf einen Wagen zugaloppiert, der vom Kreisverkehr in Richtung Steinberg abbiegen wollte. Ein Pferd brach mit den Vorderhufen durch die Windschutzscheibe und verletzte sich dabei schwer.







Nach ersten Erkenntnissen hat es sich aber nur eine schwere Fleischwunde zugezogen, die genäht wurde. Das andere Pferd schien äußerlich nicht verletzt zu sein. Die Fahrerin und die Beifahrerin in dem Wagen wurden leicht und mittelschwer verletzt.

Der Leonhardiritt nach Einberg findet trotz dieses Zwischenfalls statt.

− ul