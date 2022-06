Anzeige

Laut Polizei Seit „Rock im Park“ vermisst: Schwabe (22) wohlbehalten gefunden

Merken

Mail an die Redaktion Besucher beim Open-Air-Festival «Rock im Park» nehmen an einem Konzert teil. −Symbolbild: dpa

Seit knapp einer Woche wurde ein 22-Jähriger vermisst - seit seinem Besuch bei „Rock im Park“ in Nürnberg. Am Freitagabend dann die Entwarnung.

Der 22-Jährige war am vergangenen Freitag , 3. Juni, mit dem Zug nach Nürnberg gereist um das Musikfestival „Rock im Park“ zu besuchen. Von dort meldete er sich zuletzt in den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 5.30 Uhr bei seinen Eltern und kündigte an, am Montag wieder nachhause zu reisen.







Am Freitag, 10. Juni, ist die Polizei schließlich an die Öffentlichkeit gegangen und hat mit einem Foto gefahndet. Mit Erfolg. Am Abend die Entwarnung: Der Vermisste ist im Laufe des 10. Juni wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Näheres ist nicht bekannt.

− vr