Schicken Sie uns Ihre Urlaubs-Erlebnisse Sommerserie geplant: Wir suchen außergewöhnliche Reise-Erlebnisse unserer Leser

Mit Katze als Beifahrer per Motorrad über den Himalaya, mit dem Camper samt Esel an die Atlantikküste - oder ganz etwas anderes? Wir suchen die außergewöhnlichsten Reiseberichte unserer Leser.

Sie lieben außergewöhnliche Urlaube auf besonderen Wegen mit ungewöhnlichen Gefährten zu Wasser, zu Land und zu Luft? Dann schreiben Sie uns!

Wir veröffentlichen in der diesjährigen Sommerserie des Magazins „Schönes Wochenende“/„Der Sonntag“ der Mediengruppe Bayern mit der Passauer Neuen Presse, dem Ingolstädter Donaukurier und der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg die schönsten Touren und Geschichten unserer Leser.







Sei es mit dem Fahrrad bis zum Nordkap, oder mit dem Camper samt Esel an die Atlantikküste. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Ihre persönlichen Reiseerlebnisse teilen möchten. Melden Sie sich gerne und senden Sie eine E-Mail an die Redaktion Sonderseiten an red.beilagen@pnp.de. Wir sind schon gespannt auf Ihre Abenteuer!

