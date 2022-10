Im Alter von 73 Jahren Sternekoch Heinz Winkler stirbt nach Zusammenbruch im Krankenhaus

Merken

Mail an die Redaktion Starkoch Heinz Winkler starb in er Nacht zum Samstag überraschend nach einem Zusammenbruch. Foto: PNP-Archiv

Aschau a. Inn.Heinz Winkler ist tot. Der Sternekoch aus Aschau (Landkreis Rosenheim) starb übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Nacht zum Samstag in Folge eines Zusammenbruchs im Krankenhaus. Er wurde 73 Jahre alt.

Sein Tod kommt überraschend. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll der Spitzenkoch am Samstagabend zusammengebrochen sein. In einer Klinik soll er ins künstliche Koma versetzt worden sein, aus dem er nicht wieder erwachte.







Winkler begann Karriere mit 14 Jahren

Winkler wurde 1949 in Bozen Südtirol geboren. Seine Leidenschaft für die Kulinarik entdeckte er früh, seine beeindruckende Karriere begann schon im Alter von 14 Jahren im Hotel Laurin. In diversen Küchen in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz erweiterte er sein Wissen und Können am Herd, so dass er bereits mit 24 Jahren - 1973 - im Schlosshotel Pontresina und im Kulm Hotel in St. Moritz, wie es auf der Homepage seiner „Residenz Heinz Winkler“ in Aschau im Chiemgau steht. Er bildete sich bei Paul Bocuse und bei Eckart Witzigmann in der Nouvelle Cuisine weiter, was schließlich 1981 auch zu seinem dritten Michelin-Sterns beitrug.

1991 erfüllte er sich mit seiner Residenz in Aschau einen Lebenstraum. Hier unterstützte ihn seit 2012 sein Sohn Alexander als Restaurantleiter.

− lai