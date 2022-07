Landgericht Ingolstadt Streit um Gendersprache bei Audi: Die Entscheidung ist gefallen von Horst Richter

Ein VW-Beschäftigter muss sich weiter gegen seinen Willen mit den Gender-Leitlinien der Audi AG befassen. Laut einer Entscheidung am Landgericht Ingolstadt vom Freitag wurde seine Klage gegen den geschlechtsspezifischen Sprachgebrauch im Konzern abgewiesen.

Die 8. Zivilkammer kam in ihrem Urteil zu diesem Schluss: „Wir sehen den Kläger berechtigt dazu, die Klage zu erheben“, hieß es. Man sehe ihn aber nicht zur aktiven Nutzung der Leitlinien verpflichtet, insofern bestehe kein Unterlassungsanspruch. Ob der Kläger weitere rechtliche Schritt plant, ließ er vorerst offen.







Die Audi AG verwendet seit Einführung der Leitlinien im März 2021 neutrale Formulierungen wie Führungskraft statt Chef oder den soge-nannten Gender-Gap, mit dem männliche und weibliche Formen mit einem Unterstrich verbunden werden: Was früher ein „Audianer“ war, nennt sich nun „Audianer_in“. In allen internen und auch externen Schreiben des Unternehmens finden sich seither gendersensible Formulierungen. Das Weltunternehmen hatte beim Prozessauftakt am 14. Juni einen Vergleichsvorschlag des Gerichts, den Kläger künftig mit den beanstandeten Formulierungen nicht mehr zu belästigen, kategorisch abgelehnt.

Gender-Leitfaden von Audi ist „Fehler“

„Der_ die BsM-Expert_in ist qualifi-zierte_r Fachexpert_in für die jeweilige BsM-Art und kennt die funktionalen und technischen Zusammenhänge im Fahrzeug. Der_ die BsM-Expert_in hat folgende Aufgaben: Unterstützt bei der Bewertung der BsM-Relevanz (veranlasst durch den_ die verantwortliche_n Spezifika-teur_in, Modulverantwortliche_n, QLAH-Autor_in) ...“ – solche und ähnliche Inhalte hat Alexander B. mit Dokumenten von Audi erhalten. Er ist als Fachreferent im technischen Bereich von Volkswagen tätig und hat konzernintern immer wieder Kontakt mit der Audi AG. Mit dem aufgezwungenen Sprachgebrauch aus Ingolstadt will er indes nichts zu tun haben.

Er halte den Gender-Leitfaden von Audi „für einen Fehler“, hatte B. dem Gericht zum Prozessauftakt im Juni erklärt. Er wolle helfen, das zu korrigieren und zu einer Unternehmenssprache zu kommen, die alle Menschen anspricht. Er möchte dafür sorgen, „dass unsere gemeinsame deutsche Sprache auch für die Zukunft allen als ein gutes, brauchbares, verlässliches Kommunikationsmedium erhalten bleibt“.