„Könnte bewaffnet sein“ Tödliche Schüsse in Nürnberg – Polizei veröffentlicht Bild des Verdächtigen

Nach den Schüssen in Nürnberg hat die Polizei ein Bild des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wer hat diesen Mann gesehen? Foto: Polizei

Nürnberg, Stadt.In der Nürnberger Südstadt ist am Montag auf zwei Menschen geschossen worden. Einer der beiden Männer erlag später im Krankhaus seinen Verletzungen. Obwohl der mutmaßliche Täter mittlerweile namentlich bekannt ist, gelang es bislang nicht, den Verdächtigen festzunehmen. Nun geht die Polizei mit einem Bild an die Öffentlichkeit.

Am Donnerstag haben die Fahnder ein Bild des Tatverdächtigen Mert Fahri Akin veröffentlicht. Gegen den 28-Jährigen liegt inzwischen ein Haftbefehl vor. Er ist nach Angaben der Polizei etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine kräftig-athletische Figur mit einem leichten Bauchansatz u nd dunkle Haare. Es könnte allerdings sein, dass der Verdächtige sein Aussehen mittlerweile verändert hat. Auf der linken Brust hat er eine Sonne und auf dem rechten Arm ein Tribal tätowiert, das vom Handgelenk bis zur Schulter reicht.







Gegen 20 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen, wonach es eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Restaurant an der Landgrabenstraße gegeben haben. Einzelne Zeugen berichteten auch von Schussgeräuschen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Schritt an die Öffentlichkeit

Tatsächlich fanden die ersten Polizisten, die vor Ort eintrafen, zwei Männer mit Schussverletzungen. Sofort leisten die Beamten erste Hilfe. Ein Mann war so schwer verletzt, dass er wiederbelebt werden musste. Trotz aller Bemühungen ist er später in einer Klinik an seinen Verletzungen gestorben. Das zweite Opfer erlitt schwere Verletzungen und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Polizei hat nach der Tat sofort umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Unter anderem durch Zeugenhinweise ergaben sich Anhaltspunkte zu einem möglichen Tatverdächtigen. In dessen Umfeld hat die Kriminalpolizei Nürnberg zwischenzeitlich umfangreiche Ermittlungen angestellt. Auch Anwohner haben die Ermittler befragt. Doch bisher ist es der Polizei nicht gelungen, den Verdächtigen festzunehmen.

Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Die Beamten hoffen, dass sich Zeugen melden, die Hinweise geben können, wo sich Mert Fahri Akin aufhält. Allerdings warnt die Polizei: „Der Mann könnte bewaffnet sein!“ Zeugen sollten sich unter Telefon (0911) 21123333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken oder über den Notruf 110 melden.

