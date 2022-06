Anzeige

Schwerer Aufprall im Straßengraben Unfall bei Tirschenreuth: 38 Jahre alte Frau in Lebensgefahr

Schwer verletzt worden ist eine 38 Jahre alte Frau bei einem Unfall nahe Tirschenreuth. Wie die Polizei mitteilt, sind die Verletzungen der Frau lebensgefährlich.

Ein 39-jähriger Mann war zusammen mit seiner 38-jährigen Beifahrerin am Montagnachmittag in seinem Renault unterwegs von Tirschenreuth Richtung Landesgrenze. Kurz nach der Abzweigung Richtung Wondreb verlor der Mann laute Polizei die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab. Der Grund war zunächst unklar.







Das Auto schlug mit der Front zuerst im Straßengraben auf, ehe es rund 50 Meter weiter in einer Wiese zum Stehen kam. Der Aufprall war so stark, dass der Mann und die Frau schwer verletzt wurden. Die 38-Jährige musste von den Rettungskräften reanimiert werden, ehe sich ihr Zustand stabilisierte. Beide Verkehrsteilnehmer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Staatsstraße blieb wegen des Verkehrsunfalls für längere Zeit gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs zur Unfallstelle hinzugezogen.

