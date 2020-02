Kriminalität Väter, die ihre Familien töten Auch in der Oberpfalz gab es mehrfach solche Verzweiflungstaten. Wir erinnern an Fälle und sprechen mit einer Ärztin.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Auf dem Hof in Voitsberg findet die Polizei im April 1991 fünf Leichen. Ein Vater hat seine Familie ausgelöscht. In dem kleinen Ort kann niemand verstehen, wie das passieren konnte. Foto: Stöcker-Gietl

Voitsberg.Auf dem Küchentisch sind die Sparbücher ausgebreitet, auch die Versicherungspolicen hat Josef B. dazugelegt und alles Bargeld, das er im Haus aufbewahrt hat. Auf zwei Notizzettel schreibt er letzte Dinge, die ihm am Herzen liegen. „Im Stall ist kein Benecilin. Kann alles verkauft werden“, steht auf dem einen. Auf dem anderen versucht er das zu begründen, was er am 10. April 1991 auf dem Bauernhof in Voitsberg (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) anrichten wird: „Ich bin unheilbar krank. Ich wollte sie nicht alleine lassen.“ Dann klebt Josef B. die Zettel an die Stalltür und erhängt sich in der Scheune.

#### ###############

##### ########, ########## ############# ########## ###### ### ################ ######, ### ###### ### ## ### ### ##########. #### #### ##### ######, ## ##### ## ######, #### ## ### ##### ###### ## ###### ######## ### #### ###### #####. ### ### ############ ### ####### ### ### ### ####. ####### #####, ### ######## ## ##### #. ########### ####. ### ####### ### ##### #### ###### ######, ##### ### ######### ###### ### ###############. ### ###### ####### ### ##### ###### #######, ##### #################### ################## ### ## ######. ####### ######### ####### ### #### #####. ### ###### ####### ### ## ########## ########. ### ##- ### ##-######## ####### ### ### ########### ### ##### ####### ## ### ######, ######### #### #####. ####### ######### ####### ####### ### ### ########## ### „############ ##########, ### ### #### ######.“ ### ## ### ##### ###### ## ##### ###### #######, ##### ### ########### ### ######.

### #### ###### ##### ###?

### #### ## #### ########### ########? ##### #### ######## #####, #### ###### ### ## ### ### ## ######? ##. ####### #####, ########## ### ############ ###### ## ##########, ####, #### ############ ## #### ##### ### ###### ### #########, ########### ########### ### ############## ### ########### ########## ############, ### #.#. ############, ######## ######, ### ## ######### ###### ###### ### – #### ##### ########### ######### #### – ## ### ############ ##### ######.

#### #### ### ################# ##### ### ### ### ###### ###### #######, ####### ##### ### ############ ### ###### ####### ######### #### (########### ######), ####### ### ######### ##################### #### #####, #.#. ### ###. ########## #### ### ############## ####. ######### #################### ##### #### ##### ########### ### ###### ##### #### ############ ### ########### ############# ### #################### ########## ## ### ##### ########## ######.

### ##### #. ### ## ########, #### ## ### ###### ##### ##### #### ####### ###. ###### #### ##### ## ### ### ####### #########, ### ### ###### ### ### ### ### #### ######, #######. #### ############### ### ############## ########## ##. ### #### ########## #########. #### ###### ##### #. #### ######### #########, ###### ## ### ########### ###### ##, ## ########## ###### ### #######. ##### ### ##### ## ### ###### ### ### ##### #####, ## ###### ####### ### ##### ## ######, ##### ## ##### ### ###########. „#### ### ####, #### ### #### #### ###“, ######### ### ##-####### ###### ####. ### ### ##########, #### #### ### ########### ########### ##########, ######## ### #####. ## ############### ##### ###### ##### #. ##### ####### ####.

„#### ###### ###### ### ####“, ######### ######### ################ #### ###### ### ### ###### ### ###############. ######### #### #### ### ##########, #### ### ####### ####### ###### ######## ### ##### ##### ### ######### ######## ###. ### ######## ########## ## ##### #### ###### ###### ###, #### ### ### ####### ####### ########## ######, #### ### ##### ### #####.

###### ###### #. ##### ############ ###############. ## ######## ###### ######## ## #### ###### ### ####. ####### ###### ####### ### ##### ## ####, #### ### ## ### ############# ######## ########## ### ######### ####### #### ### ### ####### #########. #### ##### ### ####### ##########, ###### ### ####### ### #####.

## ######### #### ## ### ######### #### ##################, #### ### ####### ### # ## #####. ## ################## ##### #### #### ##### ##### ######### ### ############# ######### ### ####### ########. ####### ####### #### ######. ### ########## ######## #### #., ###-########, #############-############# ### ######## ## ###### ########, ##### ## ##### ###### ## ##### #### ## ### ########## ######. ## #### ### ## ##### ###### #####: ######## (#) ### ####### (#). #### ######### ### ### ### ############# ##### ######## #. ##########: ##### ########, ##### ###### ### ### #########. ### ##### #### ###### ###### ### ####-##### ### ######### #########, #### ### #######, #### ## ##### ###### ### ##### ##### ## ### #### ###### ######. #. #### ##### ### ###### ###### #######, ## #### ### #####.

##### ### ###### ##### ## ### ### ################, #### ######### ## ###### ### ##### ### ### ##### ###. ###### #### #### #. ###### #####, ### ### ##### #######.

#### ### ####, ### ########## ### ### ################ ## ###### ########### #####, ###### ######### ######## ###, ##### #######. „#### ### ##### ###### ####, #### ##### ###### ### #### #########. ### #### #### ########## ########. ## #### ##### ###, #### #### ##### ##### ####. ### ### ### ### ####### ###### ...“, ######## ## ## ############## ## ##### ####. ### ### ### ######### ######, #### ## ### #### ##### ##### ##### ####### ####.

## ##### ### #################

### #### ###### #### #### #. ##### ########## ### ### ########### ###### ############. #### #### ### ######### ######### ### ### #### ##### ########## #######. ### ########## ### ###### ######### ######## ### ### ### ###### ## „## ##### ### ####### #################“. #. ##### ### ######, #### ## ##### ######## ## ###### #### ## ### ##### #####. #### ## ###### ####### ###### #### ### ### ### ##### ##### ####. ##### ### ## ## ##### ########, ### ######## #######“, #### ## ### #######. #### #. #### ## ## ###### #### ##########. ##### ###### ### ## ##########.

#### ###### ##### #### ###### ###### #### ##### ### ############# ############## ######### #########, ##### ### ########## ##### ##### #########, #### ### ##### #### ##### ##### ########### ##### ####### ####. „## ####### #### #####, ### #### #### ######### ## ###### ###### #######.“ ####### ### #### ### ###### #########, ######## ########## ## ########. „## #### #### #### ########################. ## ############ ### ### ########### ########, ##### ###### #### ##### ######## ######.“ ##### ### #### #######, #### ########, ### ## ########### ############ ######, ##### ############# ######. ### #### ### ########### ### ####### ######, ### ## ## ### ############## ############ ####. „##### ###### ###### ######### ###### ## ###### ##### #### ##########“ ### – #### ### ### ##### #### #######: „#### ########## #### ## ##### ##### ##### ### ################## ######.“